Jürgen Liebezeit

Mühlenbeck (MOZ) Eine 1,7 Kilometer lange Erdgas-Hochdruckleitung ist diese Woche in Mühlenbeck in Betrieb genommen worden. Wegen des Fundes von scharfer Weltkriegsmunition mussten die Bauarbeiten allerdings unterbrochen werden. Das teilte Andreas Wendt, Sprecher der Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg (NBB), mit. "Die Investition war notwendig geworden, nachdem die alte, in den 1960er-Jahren verlegte Leitung heutigen Ansprüchen nicht mehr gerecht wurde", erklärte Wendt.

Die neue Leitung zwischen dem Ortskern von Mühlenbeck und der Autobahn ist direkt neben dem alten Strang verlegt worden. Die Altleitung bleibt im Erdreich und wird verschlossen. So können mehrere Bäume stehen bleiben. Unterbrochen werden mussten die Arbeiten jedoch, als in unmittelbarer Nähe der Leitung scharfe Munition aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden wurde. Diese befanden sich in einer ehemaligen Flakstellung. Um die russischen Altlasten kümmerte sich der Munitionsräumdienst.

Vor Inbetriebnahme der neuen Trasse ist das im Erdgas befindliche Methan aus der alten Leitung vor Eintritt in die Atmosphäre über eine Fackel verbrannt worden. Der Grund: Kohlenstoffdioxid verursacht einen bis zu 25 Mal niedrigeren Treibhauseffekt.

Nächste Woche beginnt die NBB an der Autobahn in Birkenwerder mit der Verlegung einer neuen Leitung.