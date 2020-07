Sandra Euent

Paaren-Glien (BRAWO) Im Schönwalder Ortsteil Paaren im Glien liegt der MAFZ Erlebnispark. Einst unter dem Namen Märkischen Ausstellungs- und Freizeitzentrum an den Start gegangen, ist er seit vielen Jahren über die Region hinaus bekannt für seine Messen und Veranstaltungen, allen voran die Brandenburgische Landwirtschaftsausstellung, kurz BraLa.

Diese, wie viele andere Veranstaltungen auch, mussten in diesem Jahr ausfallen. Das "Aushängeschild" der brandenburgischen Landwirtschaft wird erst im kommenden Jahr wieder dafür sorgen, dass auch Städter sich über Rinder, Schweine, Schafe und vieles mehr informieren können. Gleiches gilt für den Pferdesommer und das havelländische Erntefest. In diesem Jahr sollte Dallgow-Döberitz der Gastgeber dieses Festes sein, das in jedem Jahr von einer anderen havelländischen Kommune organisiert wird. Hier gilt aber wie vielerorts auch, verschoben ist nicht aufgehoben. Das Erntefest soll am 5. September 2021 nachgeholt werden.

Erste größere Veranstaltungen findet man im Kalender des MAFZ erst wieder im Oktober, wenn zur Oldtimer-Show, zum Line-Dance oder zum Schaubrauen geladen wird. Kann man nur hoffen, dass die Corona-Lage bis dahin stabil bleibt und die Veranstaltungen wirklich stattfinden können.

Bis dahin bleibt Besuchern der Außenbereich des MAFZ Erlebnisparks, der seit kurzem wieder täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet ist. Die Spielplätze sowie der Arche-Haustierpark und die Schaugehege können genutzt bzw. besichtigt werden. Dabei sind 1,5 Meter Mindestabstand zu anderen Besuchern oder Mitarbeitern einzuhalten. In geschlossenen Räume oder beim Anstehen in einer Schlange sollen Personen ab sechs Jahren einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Die Besucherzahl auf dem Gelände ist begrenzt. Letzter Einlass auf das Gelände ist um 16 Uhr. Es wird eine Zutrittsgebühr von 1 Euro pro Person erhoben. Parken ist kostenfrei.