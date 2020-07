Daniela Windolff

Wolletz (MOZ) Den Fuß anheben, einen Schritt vor den anderen setzen – das ist für Menschen nach einem schweren Schlaganfall oder Hirnverletzungen Schwerstarbeit. Sie müssen das Laufen und alle damit verbundenen Bewegungsabläufe erst wieder mühsam erlernen. Dabei hilft ihnen jetzt Lexo, ein neuer "Therapeut" in der Fachklinik Wolletzsee.

Lexo ist ein hochmoderner, robotergestützter Laufsimulator und das Herzstück des neuen Gangstudios in der Wolletzer Rehabiliationsklinik. Er hebt die ergotherapeutische und krankengymnastische Therapie auf ein ganz neues Niveau und optimiert das Training für die Patienten.

Kraftakt Laufenlernen

"Bisher beschränkte sich das Lauftraining vor allem darauf, dass Therapeuten mit den Patienten durch die Gänge liefen", erklärt die leitende Ergotherapeutin der Klinik Katja Siebold. Oft waren dazu drei Therapeuten notwendig, die Patienten mit schwersten Beeinträchtigungen zu stützen und manuell die Beinbewegungen zu unterstützen, in dem sie die Füße quasi per Hand vorwärts setzten. Das ist nicht nur für die Mitarbeiter körperliche Schwerstarbeit, sondern auch für die Patienten.

Der Gangroboter übernimmt die Steuerung und ermöglicht selbst Patienten, die sich noch nicht aus eigener Kraft aufrichten können, das Laufenlernen, weil es die Patienten wie in einem Sessellift trägt und der Laufsimulator die Fuß- und Beinbewegungen führt. So kann schon bei Patienten mit schwersten neurologischen Ausfällen in der frühesten Phase nach der Akuter-­krankung mit dem Training begonnen werden, um Muskulatur und Koordination zu stärken, dem geschädigten Gehirn Reize und Impulse für neue Verschaltungen zu geben, erklärt Professor Dr. Christian Brüggemann, Chefarzt der Neurologie in der Wolletzklinik. Dafür seien viele regelmäßige Wiederholungen von Bewegungsabläufen sehr wichtig.

Effizienteres Training

Die Bewegungsfrequenzen können durch durch den Schrittsimulator erhöht und die Trainingseinheiten ausgedehnt werden. Die Therapie wird deutlich effizienter aber weniger belastend für Patient und Therapeut. Im Gegenteil, denn Lexo motiviert mit Spaß- und Wohlfühlfaktor. "Die Übungen sind nicht so eintönig, der Computer simuliert verschiedene Laufuntergründe, von Waldboden bis Matsch und über eine 3-D-Brille haben die Patienten beim Gehen außerdem virtuelle Bilder, als spazieren sie tatsächlich durch den Wald oder über Straßenpflaster", erklärt Katja Sieboldt.

Innovation aus Österreich

Entwickelt hat diese innovative Technik die österreichische Firma Tyromotion aus Graz, dessen Vertreter Wolfram Veitl zur offiziellen Einweihung des neuen Gangstudios am Freitag nach Wolletz kam.

Gemeinsam mit Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne), Uckermark-Landrätin Karina Dörk (CDU), GLG-Geschäftsführerin Steffi Miroslau, dem Angermünder Bürgermeister Frederik Bewer und natürlich dem Therapeutenteam der Physikalischen Abteilung der Wolletzklinik wurde die innovative Errungenschaft in Betrieb genommen. Wolfram Veitl betonte, dass Wolletz die weltweit erste Klinik sei, die das komplette Produktsystem der computergesteuerten Gangroboter von Tyromotion installiert haben, zu dem neben Lexo auch weitere Geräte gehören, mit dem verschiedene, individuell und flexibel angepasste Trainingseinheiten optimiert werden können.

Die österreichischen Firmengründer sind Pioniere der Rehatechnik und durch einen eigenen Schicksalsschlag motiviert worden, sich der Erforschung und Entwicklung moderner robotergestützter Geräte zu widmen, die die Rehablitation motorisch eingeschränkter Patienten verbessert, erklärt Veitl. Die Wolletzer Therapeuten begeistert neben der Technik vor allem die handliche Bedienung und Flexibilität.

Krankenhausstatus-Förderung

300 000 Euro wurden in das neue Gangstudio investiert. Dass die Fachklinik Wolletz so eine große Investition ermöglichen konnte, sei für eine Rehaeinrichtung sehr ungewöhnlich und nur möglich, weil zur Einrichtung auch ein Fachkrankenhaus mit 20 Betten gehöre, für das eine Förderung vom Land beantragt werden konnte, sagte die Wolletzer Verwaltungsdirektorin Christin Walch. Ministerin Nonnemacher sieht das Geld hier gut investiert. "Ich bin stolz, dass wir im Norden Brandenburgs so eine hochwertige Behandlung anbieten können."