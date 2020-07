Dietrich Schröder

Frankfurt (Oder) / Słubice (MOZ) In Frankfurts polnischer Nachbarstadt Słubice hat ein Angler in der Nähe des Oderdeichs die Leiche eines Mannes entdeckt.

Über den Fund, der bereits am Donnerstag erfolgte, informierte die Słubicer Polizei erst am Freitag. "Die Leiche wurde inzwischen identifiziert, es handelt sich um einen Mann aus Słubice", erklärte ein Staatsanwalt am Nachmittag der Zeitung "Gazeta Lubuska".

Der Leichnam, der zwischen einigen Bäumen lag, sei bereits stark verwest gewesen. Nähere Angaben könne er noch nicht machen, so der Staatsanwalt.

Zur Vorsicht:

In der Regel berichten wir nicht über Selbsttötungen oder Suizidversuche – außer die Tat erfährt durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Sollten Sie selbst das Gefühl haben, dass Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge. Unter der kostenlosen Rufnummer 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die Ihnen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können. Weitere Hilfsangebote gibt es bei der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention.