Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Wenn am Sonntag, 8. August, Nazis und deren Anhänger auf dem Hennigsdorfer Postplatz aufmarschieren wollen, müssen sie mit demokratischer Gegenwehr rechnen.

Eigentlich wollten die Nazis unter der Überschrift "Tag der politischen Gefangenen" am 21. März in Hennigsdorf demonstrieren. Damals verhinderte Corona die Kundgebung. Jetzt soll die Kundgebung, in deren Mittelpunkt die Holocaust-Leugnerin Ursula Haverbeck sowie der in Hennigsdorf geborene und 2013 gestorbene NS-Kriegsverbrecher Ernst Priebke stehen werden, nachgeholt werden.

Laut Polizei hat eine Privatperson aus dem Einflussbereich der NPD die Demonstration für 20 Personen angemeldet. Demnach wollen die Nazis von 14 bis 16 Uhr auf dem Postplatz aufmarschieren. Hennigsdorfs stellvertretender Wachenleiter Gerald Bließ schließt nicht aus, dass die Veranstalter mehr Teilnehmer mobilisieren könnten.

Allein werden die Teilnehmer auf dem Postplatz nicht sein. Die Stadtverordnete Ursel Degner (Linke) hat am Donnerstag eine Gegenkundgebung angemeldet, und zwar für 100 Personen. Von 12 bis 16 Uhr "wollen wir der Geschichtsleugnung etwas entgegenstellen. Das ist Bürgerpflicht", sagt sie. Dem unter dem Motto "Hennigsdorf bleibt bunt, nicht braun" laufenden Protest haben sich bereits SPD, Grüne und Oberhavel-Vertreter von Die Partei angeschlossen. Laut Degner sollen aber auch alle anderen im Hennigsdorfer Stadtparlament vertretenen Parteien – abgesehen von der AfD – angesprochen werden. Auch aus Gewerkschaftskreisen wird Unterstützung signalisiert.

Für Hennigsdorfs SPD-Chef Udo Hoffmann ist es kein Zufall, dass sich die Nazis den 8.8. ausgesucht haben. In deren Kreisen gilt die doppelte Acht als Symbol für den Nazi-Gruß Heil Hitler. Zum Auftakt der Gegenkundgebung, die ebenfalls auf dem Postplatz stattfinden soll, wird Bürgermeister Thomas Günther (SPD) sprechen. Als Gastrednerin wünscht sich Hoffmann zudem die Landtagsabgeordnete Inka Gossmann-Reetz. Deren Wahlkreisbüro in Birkenwerder war bereits mehrfach angegriffen worden.