Martin Risken

Neuglobsow (MOZ) Das vor zwei Jahren eröffnet Café Glasklar im Stechlinsee-Center in Neuglobsow ist relativ glimpflich durch die Corona-Krise gekommen. So musste nicht einmal für die sieben Mitarbeiter Kurzarbeit beantragt werden. Grund: Das Café hat Anfang des Jahres einen regionalen Lebensmittelladen in das Café integriert.

Proviant für Wanderer

Außerdem konnte ein Außer-Haus-Verkauf von belegten Brötchen, Kuchen und Kaffee organisiert werden, sodass sich die zahlreicher Wanderer, die ganzjährig nach Neuglobsow kommen, mit Proviant eindecken, berichtete Inhaberin Susanne Ludwig (31) am Freitag zum Auftakt der Sommertour von Landrat Ludger Weskamp (SPD), der zum Pressefrühstück auf die Veranda des Cafés eingeladen hatte, auch um eine vorläufige Corona-Bilanz zu ziehen. Im Vergleich zu anderen Landkreisen in Brandenburg kam Oberhavel mit 337 Covid-19-Fällen bislang glimpflich durch die Pandemie. Auch wenn es am 2. März den ersten Corona-Toten Brandenburgs in Oberhavel zu beklagen gab. Bislang sind neun Menschen an den Folgen der Virusinfektion gestorben. Es gibt ein großes Nord-Süd-Gefälle, der Schwerpunkt der Infektionen lag, auch wegen des Corona-Ausbruchs in der Gemeinschaftsunterkunft Hennigsdorf, im Südkreis. In der Stadt Gransee gab es sieben Fälle, in den übrigen zum Amt gehörigen Gemeinden, also auch in Stechlin, bislang keinen einzigen Fall. So wie in der Stadt Fürstenberg. Auch deswegen hält Weskamp nichts davon, den gesamten Landkreis in einen Lockdown zu schicken, sollte die Zahl der Neuinfektionen auf mehr als 50 pro 100 000 Einwohner ansteigen. Dann müsse mit Augenmaß reagiert werden. Es mache keinen Sinn, ein Café in Neuglobsow zu schließen, wenn es einen Corona-Ausbruch in einem Seniorenheim in Hohen Neuendorf geben sollte. Dass die fünf Krankenhäuser in Oberhavel von einem Corona-Ausbruch verschont blieben, habe auch viel damit zu tun gehabt, dass die Kliniken schon vor der Pandemie Hygieneteams aufgebaut hatten, die jederzeit für den Amtsarzt ansprechbar waren. "Das hat sich als sehr hilfreich erwiesen", so Weskamp. Weniger angenehm war es für den Landkreis, dass das Land Brandenburg mit der Aktualisierung von Auflagen im Rahmen der Eindämmungsverordnung immer sehr spät dran war. Die neuen Regeln kamen meist erst sonnabends, traten aber bereits montags in Kraft. Trotzdem mussten sie vorher noch bekannt gemacht werden.

Ziemlich verwirrend sei für sie gewesen, welche Regeln denn nun gelten und denn nun umgesetzt werden müssten, sagte Café-Inhaberin Ludwig. Auch viele Gäste seien verunsichert gewesen, weil Neuglobsow an den Landkreis Ostprignitz-Ruppin grenzt sowie an Mecklenburg-Vorpommern, wo zum Teil noch strengere Auflagen galten. So gut es geht habe man versucht, alle Auflagen umzusetzen. Mittlerweile habe sich das Café so gut etabliert, dass weitere Flächen des Stechlinsee-Centers angemietet werden musste. Im Foyer des Hauses, das wie ein Wintergarten wirkt, können die Gäste belegte Brötchen, selbst gebackenen Kuchen und Kaffeespezialitäten genießen. Außerdem musste zusätzlicher Lagerraum angemietet werden.

Verein sagt Veranstaltungen ab

Von einem guten Miteinander berichtete auch der Vorsitzende des Begegnungsstätte Stechlin e.V., Wolfgang Schmolke, der das einstige "Sorgenkind" Stechlinsee-Center im Auftrag der Gemeinde Stechlin betreibt. Der Verein musste allerdings seine für 2020 geplanten Veranstaltungen absagen, inklusive der Silvesterparty. Er gehe davon aus, dass viele Menschen den Jahreswechsel in diesem Jahr lieber zuhause feiern möchte. Auch viele Familienfeiern, insbesondere Hochzeiten, wurden schon umgebucht auf das Jahr 2021. Dann allerdings könnte es eng werden.