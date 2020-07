Thomas Pilz

Dannenwalde (MOZ) Die reinste Postkartenidylle: Sommersonne, ein erfrischendes Lüftchen, Kinderlachen, Bratwurst vom Grill und im Hintergrund das Wellenrauschen des Stolpsees. Es stimmt einfach alles an diesem Freitag, als Landrat Ludger Weskamp (SPD) den neuen Betreibern des Waldhofes, der Stiftung sozialpädagogisches Institut (SPI) Berlin, einen Besuch abstattet. Sogar die Betten in den Unterkünften sind picobello gemacht, freilich sind die Zimmer derzeit noch nicht belegt. Platz wäre für 56 Gäste, zurzeit spielt sich aber alles in Zelten ab.

Begrüßt wird Ludger Weskamp von Steffi Klinghardt, Leiterin des Waldhofes, und Stefan Zaborowski, stellvertretender Direktor des SPI, Niederlassung Brandenburg. Wobei sich sofort herausstellt, mehrere Male war Landrat Weskamp durchaus schon in der früheren kreislichen Einrichtung, seinerzeit noch als Waldhof Zootzen ein landläufiger Begriff. Erstaunt könne man aber feststellen, dass sich seit der Übernahme durch das SPI viel positives schon getan habe, merkt Weskamp an. Trotz Corona und den damit verbundenen Engpässen und Verschiebungen.

Tradition wird fortgesetzt

"Eigentlich sollte der Betrieb des neuen Waldhofes längst begonnen haben, im Juli ist es nun tatsächlich losgegangen", erklärt Steffi Klinghardt. Bemerkenswert dabei: Zur Zufriedenheit aller gedeiht auch die Kooperation mit dem Förderverein Waldschule Zootzen. Beleg dafür ist der Trubel auf dem Volleyball-Platz. Dort spielen die Teilnehmer des traditionellen Kinder- und Jugendcamps des Fördervereins, unter ihnen Vereinschef Rafael Noster. Noch im Mai äußerte er sich gegenüber der GZ besorgt, ob, wann und wo das beliebte Camp stattfinden kann. "Wir kooperieren gut und gerne mit dem Förderverein", betont SPI-Vize-Direktor Stefan Zaborowski. Und überhaupt, fügt er während des Rundgangs hinzu: Die Tradition des Landschulheims, Umweltbildung und auch der Naturlehrpfad würden in die eigene konzeptionelle Arbeit integriert.

Was wiederum Ludger Weskamp sehr freute, ging es doch bei dem im Dezember vergangenen Jahres erfolgten Zuschlag für den künftigen Betreiber nicht zuletzt auch um Perspektiven für den Förderverein.

Seminarräume ein Problem

"Wir können uns als Landkreis angesichts der positiven Entwicklung auf dem Waldhof-Gelände durchaus bestätigt fühlen in unserem politischen Bestreben, die Betreiberschaft in die Hände des SPI zu legen", erklärte denn auch der Landrat. Und er fügt nicht ohne Zufriedenheit hinzu: "Ich glaube, da haben wir alles richtig gemacht."

Gleichwohl gibt es aus Sicht des SPI noch Reserven. Angestrebt werde selbstverständlich die ganzjährige Nutzung des Waldhofes, allerdings fehlten dafür Seminarräume mit entsprechenden Kapazitäten. Angedacht ist nach den Worten von Zaborowski, dass künftig auch das vordere Gebäude des Waldhofes, früher als Wohnhaus genutzt, in die Konzeption des SPI eingebunden wird. Dort sollten Seminarräume geschaffen werden, die für den Betrieb zum Beispiel in der kalten Jahreszeit von großer Wichtigkeit sind, betont er.

"Stärken, entwickeln, motivieren", so lautet ein Motto des SPI. Unterschiedliche Angebote sollen dafür sorgen. Und zwar an dem Lern-Erlebnisort am Stolpsee, wie es werbend auf der Internetplattform heißt.

Ludger Weskamp macht klar, der Landkreis werde diese Bemühungen selbstverständlich unterstützen. Und was die Frage der notwendigen, komplexen Umbauten zu einem Seminargebäude betrifft, "da befinden wir uns derzeit im Gespräch" mit den SPI-Verantwortlichen. Es werde auch in dieser Frage eine Lösung geben.