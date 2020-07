Katharina Schmidt

Fürstenwalde (MOZ) Für Sebastian Fröbrich muss der zurückliegende Mittwochabend seltsam gewesen sein. Der neue Werkleiter des Fürstenwalder Freizeitbades Schwapp saß als Zuhörer in der Sondersitzung des Hauptausschusses, der vornehmlich zu seiner Personalie tagte.

Im Mai von den Stadtverordneten gewählt, trat Fröbrich am ersten Juli seinen Dienst an – obwohl im Vormonat die nötige Änderung der Betriebssatzung der Fürstenwalder Sport- und Freizeiteinrichtungen (FSF) von den Stadtverordneten abgelehnt wurde.

Der Hintergrund: Eigentlich leitet der amtierende Bürgermeister, seit Mai 2018 Matthias Rudolph (BFZ), das Schwapp laut geltender Satzung. Diese zugunsten einer Personalstelle als Werkleiter zu ändern, bewilligten die Stadtverordnetenversammlung (SVV) im Dezember 2019. Doch die Kommunalaufsicht des Kreises erachtete den Beschluss aufgrund von Formfehlern als nicht ordnungsgemäß. Eine geänderte Satzung lag im Juni noch einmal der SVV vor und fiel durch. Nun wird die Satzung am 3. September erneut verhandelt, wofür sich der Hauptausschuss vergangenen Mittwoch beraten wollte.

Die Fraktionen der SPD und der Linken bekräftigten noch einmal ihre Vorhaben, erneut gegen die Satzungsänderung zu stimmen. Elke Wagner (SPD) moniert ein unsauberes Verfahren, "daher ist es für uns nur konsequent eine Besetzung abzulehnen". Stephan Wende (Linke) will den Bürgermeister stärker in die Pflicht nehmen: "Wir haben schon einen Werkleiter, nur macht er seit zwei Jahren seine Arbeit nicht." Die letzten Jahre seien nicht genutzt worden, um die Finanzierung und das Vorgehen der geplanten Schwapp-Sanierung zu erarbeiten. Bestenfalls hätte man nach erfolgter Tilgung des Großkredits für die Drachenburg noch in diesem Jahr mit einem weiteren Kredit für die Sanierung des Freizeitbads anschließen können.

Axel Fachtan (AfD) nahm den Bürgermeister in Schutz, schließlich handele es sich bei der Sanierung um "eine Großaufgabe und Großbaustelle für die ein eigenständiger Werkleiter erforderlich ist." Auch Peter Apitz (Grüne) signalisierte eine Zustimmung seiner Fraktion. FDP und CDU ließen sich noch nicht in die Karten blicken.

Kritik zurückgewiesen

Bürgermeister Matthias Rudolph selbst lehnte die von SPD und Linke vorgebrachte Kritik ab. Es sei sachlich und fachlich korrekt zu einem Vertrag gekommen. "Entsprechende Vorschriften und Ausnahmetatbestände haben wir beachtet und umgesetzt." Bezüglich der von Wende angesprochenen Versäumnisse verwies er auf andere: "Das sind Dinge, auf die ich mehrfach hingewiesen habe – den Personen gegenüber, die dafür angestellt sind, eine entsprechende Stellenbeschreibung hatten und auch die entsprechenden Personalkosten verursacht haben." Im Februar wurde die kaufmännische Leiterin des Schwapp fristlos entlassen. Die Gründe sind der Öffentlichkeit noch nicht zugänglich.

Zweiter Agenda-Punkt des öffentlichen Teils war der Vorstoß des BFZ einen Unterausschuss zu bilden, um eventuelle Missstände in der bisherigen Betriebsführung zu beleuchten. Die Resonanz fiel zunächst mäßig aus, weil schon ein Prüfbericht dazu vorliegt. Doch legte die Debatte Weichen für einen eigenständigen Werkausschuss. Bis auf Elke Wagner, die noch Rücksprache halten wollte, zeigten sich die Abgeordneten aufgeschlossen dafür. Der Beschlussvorschlag wird nun vom BFZ vorbereitet.