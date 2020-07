BRAWO

Raben Der Landkreis Potsdam-Mittelmark, Kreisstraßenbetrieb, wird ab Montag, 27 Juli, die Ortsdurchfahrt Raben für eine Deckensanierung voll sperren. Betroffen sind die Straßen: Mittelende und Wittenberger Straße. Die Burg Rabenstein kann aus Richtung Autobahn A 9 erreicht werden. Das Naturparkzentrum Hoher Fläming bleibt aus Richtung Niemegk erreichbar. Die Ortsdurchfahrt der L 84 ist nicht betroffen. Eine großräumige Umleitung ist ausgeschildert. Der Bus-Linienverkehr wird aufrechterhalten. In der Wittenberger Straße werden die Straßenschäden im nördlichen Straßenbereich beseitigt und die Asphaltdeckschicht erneuert. In der Straße Mittelende wird das Betonsteinpflaster durch eine Asphaltbauweise ersetzt und die Regenwassereinläufe gerichtet. Der Trinkwasserzweckverband erneuert in dieser Zeit auch Schieber der Hausanschlüsse und baut Streckenschieber ein. Die Vollsperrung wird voraussichtlich bis zum 28. August andauern.