MOZ

Eberswalde, Bernau, Ahrensfelde, Lindenberg (MOZ) Aktuell gibt es 17 aktive Corona-Fälle im Landkreis Barnim. Vier in Bernau, 13 in Ahrensfelde. Ein Patient ist inzwischen genesen.

In der Unterkunft der Saisonkräfte in Lindenberg wartet man offensichtlich immer noch auf Testergebnisse. Denn acht Personen stehen dort nach wie vor unter Verdacht. Dies geht zumindest aus der Corona-Statistik hervor, die das Gesundheitsamt am Freitag veröffentlicht hat.

Demnach gab es im Vergleich zum Vortag keine Neuinfektionen. Aktuell gibt es 17 aktive Fälle: vier in Bernau, 13 in Ahrensfelde. Ein Patient ist inzwischen genesen.

Die neuesten Infos zum Coronavirus und die Folgen für Brandenburg und Berlin finden Sie in unserem Corona-Blog.