Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Der Holding-Untersuchungsausschuss, dessen erste Sitzung am Montag stattfindet, kann in der aktuellen personellen Zusammensatzung seinem Auftrag nicht nachkommen. Denn die Mehrheit seiner Mitglieder könnte befangen sein. Diese Einschätzung hat die Kommunalaufsicht Oberhavel am Donnerstag der Stadt Oranienburg übermittelt.

"Die Kommunalaufsicht teilt damit die Einschätzung der Piratenpartei, wonach ein Untersuchungsausschuss ausschließlich mit Personen besetzt werden sollte, die nicht zugleich Mitglieder des Holding-Aufsichtsrates sind", sagt Thomas Ney, der Stadtverordnete der Piraten, der sich der FWO-Fraktion angeschlossen hat.

Sechs der elf Hauptausschussmitglieder sitzen aber zugleich im Holding-Aufsichtsrat, darunter auch Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos). Die Kommunalaufsicht rät der Stadt zudem, einen eigenen temporären Ausschuss zu bilden und dessen Untersuchungsauftrag zuvor festzulegen. "Exakt das haben Piraten und FDP mit einem Antrag schon in der Stadtverordnetenversammlung am 22. Juni erreichen wollen", sagt Ney. Das wurde damals mehrheitlich jedoch abgelehnt. "Wir sehen uns jetzt durch die Einschätzung der Kommunalaufsicht gestärkt", sagt Ney.

Die Stadt Oranienburg schließt sich der Rechtsauffassung der Kommunalaufsicht an, ließ Bürgermeister Laesicke am Freitag mitteilen.