Kai-Uwe Krakau

Bernau, Schönow (MOZ) Zwischen Bernau und Schönow wird derzeit gebaut. Im Auftrag des Landesbetriebes Straßenwesen erhält die Landesstraße 30, die dort Schönower Chaussee heißt, eine neue Deckschicht. Die Arbeiten sollen bis zum 7. August abgeschlossen sein.

Auch für die Fußgänger und Radfahrer gibt es gute Nachricht, so jedenfalls die Stadtverwaltung Bernau. Gleich im Anschluss an den Straßenbau wird dort ein beidseitiger Gehweg errichtet. In Richtung Schönow entsteht er zwischen Potsdamer Straße und Ortseingang. Er ist rund 760 Meter lang und soll auch für Radfahrer freigegeben werden. Auf der anderen Fahrbahnseite wird den Angaben zufolge ein 600 Meter langer Gehweg zwischen Ahr- und Potsdamer Straße gebaut. Insgesamt werden 42 neue Laternen aufgestellt und 18 Bäume gepflanzt. Baubeginn ist der 10. August, Ende März 2021 soll alles fertig sein.

Während das Projekt sicher allgemein begrüßt wird, immerhin wird der Schulweg für viele Kinder sicherer, gibt es doch Kritik an der Beschilderung. Von einem "Chaos" spricht beispielsweise Klemens Statt. "In unmittelbar zuführenden Straßen wurden lediglich Sackgassen am letzten Abzweig ausgeschildert, ohne Hinweise darauf, wie man weiterkommt", so der Bernauer in einer E-Mail an die Märkische Oderzeitung. Wer von der Bernauer Allee der vorgeschriebenen Fahrtrichtung folge, lande über Lahn- und Neißestraße auf der Elbestraße. Zuvor könne man die Sackgassen-Beschilderungen noch sehen, dort dann nicht mehr. Das Schild stehe rund 200 Meter vor der gesperrten Einmündung direkt an der Zufahrt Warthestraße, ein kurze sogenannte Sandpiste. An der Weichselstraße verhalte es sich ebenso. Die Sackgasse sei an der Warthestraße ausgewiesen, am Anfang gebe es aber keinen Hinweis

Ampel für Fußgänger

Viele Kraftfahrer suchten auf Sandpisten nach der nächsten Möglichkeit, zur Schönower Chaussee zu gelangen, also zur Autobahn oder zum Gewerbegebiet. Es gebe aber keine Zufahrtsmöglichkeiten über die Seitenstraßen, so Statt. Alle würden in sinnloser Weise durch die Wohnsiedlung fahren. Das hätte viel Lärm zur Folge, Frust bei den Anwohnern und natürlich auch jede Menge Staubwolken.

Der Bernauer hat sich inzwischen an das städtische Ordnungsamt gewandt. Dort, so Statt, erklärte man sich erst einmal für nicht zuständig, versprach aber die Beschwerde weiter zu geben. Die Antwort, an wen, war für den Anwohner der Oderstraße aber nicht wirklich nachvollziehbar.

Die Stadt weist unterdessen darauf hin, dass bei den bevorstehenden Arbeiten auch Querungsstellen angelegt werden. Im Bereich der Elbestraße gebe es zudem nach Bürgerhinweisen eine neue Fußgänger-Bedarfsampel. Darüber hinaus werden auch die beiden Bushaltestellen an der Elbestraße barrierefrei umgebaut. Die künftige Linie 900 erhält zwei neue Haltestellen an der Potsdamer Allee. Während der Bauzeit muss, so die Stadtverwaltung Bernau, mit einseitigen Sperrungen gerechnet werden. Die Arbeiten erfolgten abschnittsweise, daher werde es auch nur teilweise Unterbrechungen geben. "Für Fußgänger und Radfahrer richten wir separate Verkehrsführungen ein, damit sie die Baustelle sicher umgehen beziehungsweise umfahren können", so Torsten Balk vom städtischen Bauamt. Er bittet alle betroffenen Bürger um Verständnis für die notwendigen Einschränkungen. Die Investitionssumme beträgt 1,34 Millionen Euro.