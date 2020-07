Berlin Es geht um alles für Jörg Meuthen. Um Sieg oder Niederlage. Um Machterhalt oder Absturz. Am Sonnabend entscheidet das AfD-Bundesschiedsgericht, ob der vom Parteichef initiierte Ausschluss des rechtsradikalen Brandenburger Landeschefs Andreas Kalbitz rechtens ist. Sollte Kalbitz Erfolg haben, dürfte sich Meuthen kaum an der Spitze halten. Doch beim Showdown in Stuttgart geht es um mehr als den Konflikt zwischen dem Baden-Württemberger und seinem Brandenburger Kontrahenten. Es geht um die Zukunft der Partei, die mit dem Anspruch angetreten ist, eine Alternative zu sein. Davon war in den vergangenen Monaten nämlich wenig zu sehen.

Die AfD befindet sich in einer der tiefsten Krisen seit ihrer Gründung. Die Partei ist geschüttelt von Spendenaffären. Sie zerreibt sich am Konflikt zwischen den rechtsradikalen Kräften um Kalbitz und den Thüringer Landeschef Björn Höcke auf der einen und den rechtskonservativeren Mitgliedern um Meuthen auf der anderen Seite. Das scheinen auch die Wähler zu merken. Bei Meinungsumfragen liegt die AfD teils bei nur noch neun Prozent. Doch die Krise hat nicht nur mit den unterschiedlichen politischen Ausrichtungen der Mitglieder zu tun. Die Partei hat vor allem ein Führungsproblem.

Das Vertrauen in die Fraktion, die Alice Weidel und Alexander Gauland anführen, ist verschwunden. Gauland wird vorgeworfen, dass er nach wie vor seinen Zögling Kalbitz unterstützt – obwohl dem Brandenburger Kontakte zu neonazistischen Netzwerken nachgewiesen wurden. Weidel gilt als Opportunistin. Während sie einst das Parteiausschlussverfahren Höckes anstieß, sympathisiert sie mit dem mittlerweile aufgelösten Flügel. Intern steht sie auch deshalb in der Kritik, weil es ihr nicht gelingt, inhaltliche Akzente zu setzen und politische Debatten anzustoßen. In Fraktionssitzungen halte sie sich zurück, statt die Richtung vorzugeben. Damit würde die Fraktion keine strategische Politik betreiben. Von solider Oppositionsarbeit sei keine Spur.

Womit die AfD stattdessen Schlagzeilen macht, ist das immer gleiche Merkel-Bashing. Die Partei hat Klage gegen die Bundeskanzlerin eingereicht, nachdem sie bei einem Staatsbesuch gesagt hatte, die Wahl des Thüringer Ministerpräsidenten durch AfD-Stimmen müsse rückgängig gemacht werden. Damit füttert die AfD zwar die bereits vorhandenen Unterstützer, Freunde in der Union und FDP schafft sie sich nicht – dabei will zumindest der Meuthen-Flügel in naher Zukunft mit eben jenen Parteien koalieren. Außerdem fällt die Partei durch eine immer stärkere Radikalisierung vor allem im Osten auf. Ein Beispiel: Im brandenburgischen Bernau soll ein AfD-Ortsverband eine frühere Stadtverordnete der rechtsextremen NPD in den Vorstand gewählt haben.

Sollte Meuthen vor Gericht Erfolg haben, ist das Ende des Konflikts deshalb lange nicht erreicht. Im Gegenteil. Der Druck wächst immer weiter. Denn in einem Jahr ist Wahl und die AfD will zum zweiten Mal in den Bundestag einziehen. Mit welchem Personal, ist völlig offen.

