Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) "Haltet durch", sagt Finch Asozial seinen Fans und allen anderen, die sich auf das Helene Beach Festival 2020 bei Frankfurt (Oder) gefreut hatten.

"Es ist immer wieder schön, bei euch zu sein. Dieses Jahr hat’s leider nicht geklappt", sagt der Rapper, der 2019 auf dem Helene Beach – dem "krassesten, größten und gefühlt geilsten Festival", das er jemals gespielt hat – auftrat und dieses Jahr wieder in seine Geburtsstadt Frankfurt zurückkommen wollte. Das sei besonders: im Heimatort mit allen Freunden am Start, direkt am See und mit schönem Setting. Das sagt er in einem Video und Sprachnachrichten, die er der MOZ als Botschaft für die vertrösteten Festivalgänger geschickt hat.

"Aber dafür freuen wir uns umso mehr aufs nächste Jahr. Und ich hoffe, dass ihr alle wieder dabei seid. Wir haben lange genug rumgesessen. Lasst uns wieder richtig abreißen." Warten sei nichts Schönes, müsse aber in diesem Fall mal sein. Vielleicht lerne man dadurch, es wieder mehr wertzuschätzen, Partys zu feiern. "Wenn man überlegt, in letzter Zeit: Wir konnten so viel feiern, man hat sich gar nicht mehr richtig auf die Partys gefreut, weil am nächsten Tag schon wieder die nächste anstand." Der 30-Jährige verspricht, 2021 wieder zum Helenesee zu kommen und ist sich sicher, "dass wir dann alle eskalieren werden und das beste Festival feiern, das wir jemals gefeiert haben."

Auch die DJs Lexy & K-Paul haben schon auf dem Helene Beach Festival aufgelegt. Sie waren bei der ersten Ausgabe 2011 dabei, 2012 und 2019 wieder und sollten auch in diesem Jahr zum Helenesee kommen. "Immer wenn wir beim Helene Beach Festival waren, hatten wir eine hervorragende Zeit und auch immer herrliche Auftritte. Die Stimmung der Leute war auch überragend und jedes mal eine feine Reise wert", schreiben die beiden der MOZ. Auch sie blicken schon mal auf den Festivalsommer 2021: "Es schmerzt auf jeden Fall sehr, dieses Jahr nichtzusammen mit all den vielen feierfreudigen Leuten eine berauschende Zeit am wundervollen Helenesee zu verbringen. Aber hoffentlich gehen auch diese finsteren Zeiten, die wir gerade dieses Jahr erleben müssen, schon bald vorbei und wir können dann 2021 mit aller aufgestauter Energie, doppelt und dreifach, einen wieder geil euphorischen Festivalsommer erleben!" Gesund und munter sollen bitte alle bleiben. "Hoffentlich sehen wir uns bald alle wieder, beim Helene Beach Festival next Year. Beste Grüße aus Berlin, senden euch Lexy & K-Paul."

Das Helene Beach Festival, das 2011 Premiere hatte und damals mit 10 000 Besuchern anfing, sollte an diesem Wochenende 10. Geburtstag feiern, über 25 000 Festivalgänger sind es mittlerweile jedes Jahr. Aufgrund der Corona-Krise musste das Festival abgesagt werden.