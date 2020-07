Potsdam (MOZ) Die Politik lebt von Charakterköpfen. Personen, die durch ihre Ecken und Kanten, durch ihre streitbare Haltung einen Wiedererkennnungswert haben, sind oft glaubhafter als diejenigen, die mit Blick auf ihre Karriere kaum auffallen. Ortwin Baier ist jemand, der seine eigene Meinung vertreten hat, auch gegen die eigene Partei. Das hat letztlich auch dazu beigetragen, dass er in einem schwierigen Umfeld im vergangenen Jahr das Direktmandat für den Landtag gewonnen hat. Mit dem Einzug ins Parlament muss ein Politiker aber seinen Blick auch für das ganze Land weiten – ungeachtet davon, dass er sich für seine Region einsetzt. Gerade in der Flughafenregion führt das immer wieder zu einem Spagat. Das Landesinteresse besteht darin, dass der BER so schnell wie möglich eröffnet wird. Vor Ort wird um weniger Fluglärm gekämpft. Konflikte sind da nicht zu vermeiden. Für Baier ging es um die eigene Glaubwürdigkeit.

Deshalb hat er jetzt hingeworfen. Allerdings war alles, was er der Landes-SPD jetzt in Bezug auf den BER vorwirft, schon 2016 offenbar, als er nach zwei Jahren Auszeit wieder in die Partei eintrat. Soviel Rein und Raus in eine Partei erhöht die Glaubwürdigkeit nicht.