dpa

Rheinsberg (MOZ) Nach dem Fund der Leichen einer Frau in Berlin-Moabit am späten Mittwochabend und eines Mannes in Luhme gilt der Fall als aufgeklärt.

Vor seinem Tod habe der 52-Jährige einer Bekannten am Telefon berichtet, seiner Partnerin etwas angetan zu haben, sagte der Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, Martin Steltner, am Freitag. Auch eine Suizid-Absicht habe der Mann geäußert.

Die Bekannte habe daraufhin die Polizei alarmiert. Die Leiche des Mannes war in der Nacht zu Donnerstag in einem Luhmer Bungalow gefunden worden.