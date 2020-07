Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Brandenburg wird den angeschlagenen Bombardier-Konzern mit einer Bürgschaft über 116,9 Millionen Euro unter die Arme greifen. Das wurde den Mitgliedern des brandenburgischen Finanzausschusses in nichtöffentlicher Sitzung am 16. Juli mitgeteilt. Eine Zustimmung durch das Parlament ist nicht erforderlich.

Laut des Veltener SPD-Abgeordneten Andreas Noack hat Bombardier für seine deutschen Standorte insgesamt Bürgschaften über 675 Millionen Euro beantragt. Davon tragen 45 Prozent der Bund und 55 Prozent die sechs Bundesländer, in denen es Bombardier-Standorte gibt. Dass von diesen Brandenburg den höchsten Anteil übernimmt, begründet Noack damit, dass die Zahl der Mitarbeiter ausschlaggebend sei. Bombardier selbst lehnt jegliche Stellungnahme zu Höhe und Grund der Bürgschaften ab. Obwohl diese selbst nicht bestritten werden, erklärt Bombardier-Sprecher Jörn Bischoff: "Wir äußern uns grundsätzlich nicht zu Gerüchten und Spekulationen." Auch das Land will die Bürgschaft aus rechtlichen Gründen nicht bestätigen. Konkret dürfte es sich um sogenannte Anzahlungsbürgschaften handeln. Dabei lässt sich ein Kunde bei einer Anzahlung für einen Auftrag Ausfallrisiken durch eine Bürgschaft absichern. Im Fall von Bombardier muss diesen das jetzt zu heikel erscheinen. "Die Banken möchten für Bombardier zusätzliche Sicherheiten durch Bund und Länder", erläutert Noack. In besagter Sitzung sei das Ansinnen über die Koalitionsgrenzen hinaus auf Zustimmung gestoßen. Im Gegensatz zu einem Kredit wird das Land bei einer Bürgschaft erst dann finanziell gefordert, wenn Bombardier einen Vertrag nicht erfüllen kann.

Dass Bombardiers Vorgehen als eher außergewöhnlich gelten kann, lässt sich am Beispiel von Baden-Württemberg sehen, das 41,3 Millionen Euro absichert. Die Rhein-Neckar-Zeitung verweist darauf, dass es die größte Landesbürgschaft seit der Finanzkrise 2008/09 sei.