Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Der Neuruppiner Musikverein saß in der Klemme: Sein für April geplantes Sinfoniekonzert mit dem Brandenburgischen Staatsorchester in der Pfarrkirche fiel der Corona-Krise zum Opfer. Ein Ersatzkonzert, dieses Mal mit den Berliner Symphonikern in Streicherbesetzung, war schnell auf die Beine gestellt. Ein Problem blieb: In die Pfarrkirche dürfen nur 200 Gäste. Knapp 270 Tickets wurden aber allein bis Ende März verkauft. Daher zieht der Verein nun an den Ruppiner See.

Auf der Freifläche zwischen der Therme und dem Resort Mark Brandenburg findet am 30. August ab 17 Uhr das Klassik-Konzert mit den Symphonikern statt. Eine Schlechtwetter-Variante gibt es auch: Das Resort stellt dem Musikverein für den Notfall sein Parkhaus zur Verfügung. So oder so: Der Veranstaltungsport wird ungewöhnlich.

"Das ist nicht das Alternativkonzert, sondern noch besser als das Original", schwärmt Dirigent Takao Ukigaya, Vorsitzender des Musikvereins. Die Idee zum Veranstaltungsort hat die stellvertretende Vorsitzende Uta Bartsch zuerst mit Peter Ebel, Eventkoordinator im Resort, besprochen. Dann sollte Ukigaya überzeugt werden – ein Kinderspiel, wie sich zeigte. "Ja, das machen wir", hat der Dirigent sofort gesagt, als er mit dem Einfall konfrontiert wurde. "Diese Atmosphäre, das passt wunderbar", erklärt er.

Einerseits haben Gäste des Konzertes den Blick auf den Ruppiner See, andererseits den direkt in die Neuruppiner Altstadt. Die Klänge der zarten Streicher werden durch die Gebäude verstärkt, so die Vorstellung von Takao Ukigaya. Mehr als 20 Musiker werden am 30. August zu hören sein. Dass diese bei Regen ins nahe Parkhaus ziehen, hat für Uta Bartsch seinen Reiz: "Da haben wir ein Dach, es ist aber dennoch gut durchlüftet", überlegt sie. "Das wäre ein tolles Experiment."

Maximal 300 Gäste können beim Sommer-Open-Air am Ruppiner See dabei sein. Es sind also nur noch wenige Karten zu haben. "Die Leute sollten sich wirklich schnell entscheiden", rät Uta Bartsch. Wer nicht dabei sein kann, muss mit einer kleinen Einschränkung rechnen: Der Uferwanderweg auf Höhe des Resorts und die Straße am Hotel sind am 30. August nur eingeschränkt nutzbar.

Das Programm, das geboten wird, kann sich sehen lassen: Das Streichorchester der Berliner Symphoniker spielt unter der Leitung von Takao Ukigaya Wolfgang Amadeus Mozarts "Divertimento KV 137", Edvard Griegs "Holberg-Suite" und Peter Tschaikowskis "Serenade C-Dur" – und das an einem hoffentlich lauen Sommerabend in bester Neuruppiner Lage.

Karten erhalten Interessierte in der Geschäftsstelle des Ruppiner Anzeigers in der Karl-Marx-Straße 48 in Neuruppin oder beim Musikverein unter der Telefonnummer 03391 6598198.