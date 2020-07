Andrea Linne

Groß Schönebeck (MOZ) Von Sonnabend an bis zum 16. August gibt es auf der Heidekrautbahn, der RB27, immer samstags und sonntags erhebliche Einschränkungen.

Aufgrund von Bauarbeiten der DB Netz AG wird der Bahnhof Berlin-Karow für den Zugverkehr gesperrt.

Es entfallen die Züge auf dem Abschnitt Berlin-Karow-Schönerlinde. Zwischen Schönerlinde und Basdorf, Groß Schönebeck/Wensickendorf/Schmachtenhagen fahren die Züge der RB27 nach dem regulären Fahrplan.

Wie die Niederbarnimer Eisenbahn weiter informiert, wird ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Schönerlinde und dem S-Bahnhof Berlin-Buch eingerichtet. In Buch fahren die Busse von der Haltestelle S-Bahnhof Buch/Röbellweg ab. Der Ersatzverkehr mit Bussen hat in Schönerlinde Anschluss an die Züge der RB27, heißt es.

Allerdings ist gerade in der Urlaubs- und Ausflugszeit die Mitnahme von Fahrrädern in den Bussen schwierig, weil dort der Platz nicht ausreicht. Auch längere Fahrt- und Umsteigezeiten sollten eingeplant werden. Abfahrtzeiten sind den Aushängen zu entnehmen.