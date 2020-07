Kai-Uwe Krakau

Werneuchen, Wilmersdorf (MOZ) Wegen notwendiger Reparaturarbeiten an der technischen Anlage im Wasserwerk Willmersdorf wird die Trinkwasserversorgung in dem Werneuchener Ortsteil am Dienstag in der Zeit von 8 bis 16 Uhr unterbrochen.

Dies teilte der Geschäftsführer der Stadtwerke Werneuchen GmbH, Robin Dahlke, am Freitag mit. Die Zeiten könnten sich aber wegen technischer Problem durchaus verschieben. Waschmaschinen und andere Maschinen und Geräte sollten nicht benutzt werden. Nach Wiederaufnahme der Versorgung könne es zu Eintrübungen kommen. Dies gefährde aber nicht die Gesundheit.