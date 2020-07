Ruth Buder

Bad Saarow Sie rocken wieder. Die in den 1980er-Jahren in Fürstenwalde und Umgebung bekannte und beliebte Band B.A.C.C. feierte 30 Jahre nach ihrem Rückzug am Donnerstagabend ihr öffentliches Comeback. In Göbels Biergarten in Bad Saarow bewiesen die vier vitalen älteren Herren zwischen 66 und 72 Jahren, dass sie ihr Publikum mit alt bekannten und neuen Songs noch gut in Stimmung bringen können.

Gegründet hatte sich die Band 1980 mit Thomas Bolatzky (Bass), Axel Stuwe (Drums), Gert Ortmann (Gitarre) und Olaf Meinel (Keyboard), die vorher auch in anderen Formationen zu Hause waren. Gert Ortmann hatte beispielweise die in der DDR bekannte Band "Wahkonda" gegründet, Axel Stuwe spielte bei "Inn". Wofür ihr Name B.A.C.C. steht, darüber sind sich die Musiker nicht einig. Thomas Bolatzky hat eine simple Erklärung: "B steht für Bier, A für alle Sorten Schnaps, die beiden C für Cola und Champus." Zwei von ihnen haben ja nie trinken können, weil sie Auto fahren mussten. Axel Stuwe mit seinem Wolga Kombi, Thomas Bolatzky mit dem roten Octavia. Das ganze Equipment, etwa eine Tonne schwer, wurde zu den Auftritten in Hängern transportiert. Alles mussten sie selber schleppen, auf- und abbauen. Zehn Jahre haben sie zusammengespielt, vorwiegend tanzbare Musik aus den aktuellen Hits der Rock-, Pop- und Schlagerszene, vom Electric Light Orchestra über die Saragossa Band bis hin zu Wolfgang Petry.

An das Verhältnis von 40 Prozent Ost- und 60 Prozent Westmusik haben sie sich nur auf dem Papier gehalten. Alle Titel mussten für die AWA, die Anstalt zur Wahrung der Aufführungs- und Vervielfältigungsrechte auf dem Gebiet der Musik, eingereicht werden. "Kontrolliert wurde das nie", erinnert sich Gert Ortmann, der damals bei einer Art Konzertagentur gearbeitet hat. Durchschnittlich 150 DDR-Mark brachte jeder Auftritt pro Mann ein, ein schönes Zubrot für die Hobbymusiker. Allerdings war auch die Technik teuer: Fast alles kam aus dem Westen und musste mit Westgeld bezahlt werden. Für eine Deutsche Mark musste der DDR-Bürger auf dem Schwarzmarkt sieben Ostmark hinblättern. B.A.C.C. war jedes Wochenende unterwegs, war gefragt zwischen Boizenburg und Löbau, zwischen Potsdam und Frankfurt. Die Vier spielten bei öffentlichen Tanzveranstaltungen, auf Betriebsfeiern, in Ferienheimen, bei Tanzturnieren, sie passten sich bei Faschingsfeiern mit Stimmungsmusik an. Noch heute sind sie ihren Frauen dankbar, dass sie das alles mitgemacht haben. Manchmal durften sie bekannte Sänger begleiten, es fallen die Namen Dagmar Frederic und Roby Lind. Ihre Kleidung wechselte, mal trugen sie beigefarbene Cordanzüge, mal rote Hemden mit schwarzen Hosen. Einmal mussten sie im schwarzen Anzug auftreten. Das war in Marxwalde, dem heutigen Neuhardenberg, wo B.A.C.C. Mitte der 1980er Jahre bei einer Feier vor Vertretern der Warschauer Vertragsstaaten auftreten sollte. "Die Damen in Brokat, die Männer des Militärs mit viel Gold behängt. Was sollten wir für dieses Publikum bloß spielen? Wir entschieden uns für Modern Talking … da ging die Post ab", erinnert sich Thomas Bolatzky.

Nie aus den Augen verloren

30 Jahre sind vergangen, aber die vier Musiker, die in Bad Saarow, Fürstenwalde, Groß Lindow und Alt Golm wohnen, haben sich nie wirklich aus den Augen verloren. "Weil es einfach ‘ne schöne Zeit war", findet Thomas Bolatzky. "Bei anderen Bands gab es oft Streit. Bei uns nicht. Wir sind auch menschlich gut miteinander ausgekommen", so Gert Ortmann. "Und manche Titel können wir jetzt noch auf Anhieb und ohne Probe spielen", sagt Olaf Meinel. Mal sehen, vielleicht war die Mucke im Biergarten nicht die letzte.