Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Die Nachricht traf die Sozialdemokraten am Freitag kalt. Der Abgeordnete Ortwin Baier teilte mit, dass er aus der Partei austreten will. Damit verliert er laut Satzung auch seinen Sitz in der Regierungsfraktion. Baier kündigte an, künftig als fraktions- und parteiloser Abgeordneter im Landtag zu wirken.

Der Anlass für diesen Schritt ist auf lokaler Ebene zu suchen. In der Gemeindevertretung in Blankenfelde-Mahlow stimmten am Donnerstag zwei SPD-Mitglieder und der SPD-Bürgermeister dagegen, die neu festgelegten Flugrouten für den BER zu beklagen. Für Baier ein Verrat an den Bewohnern der Gemeinde, die nun nachts noch mehr Fluglärm ertragen müssten, hieß es in seiner Stellungnahme vom Freitag.

Das Thema Flughafen beschäftigt Baier seit Jahren. Schließlich war er selbst von 2003 bis 2019 Bürgermeister der von Fluglärm besonders betroffenen Gemeinde. Als solcher war er immer vorneweg, vor allem wenn es darum ging, ein konsequentes Nachtflugverbot durchzusetzen. 2014 war er wegen dieses Themas schon einmal aus der SPD ausgetreten, zwei Jahre später wurde er wieder aufgenommen. Im vergangenen Jahr gelang es ihm nach Ende seiner Bürgermeisterlaufbahn, das Landtagsmandat für die SPD am südlichen Berliner Stadtrand zu erringen.

In der Stellungnahme kritisiert Baier nicht nur den heimischen Ortsverband. Er rechnet auch mit dem Landesverband ab. Er habe sich immer geärgert, wie die SPD mit den Menschen in Blankenfelde-Mahlow umgeht, schrieb Baier. "Ob unzureichendes Nachtflugverbot, bürgerfeindliche Umsetzung des Schallschutzprogramms oder der laut FBB-Masterplan 2040 geplante massive Ausbau dieses an einem vollkommen ungeeigneten Standort errichteten Flughafens – die SPD-Landesregierung hat stets Politik gegen diese Schwerstbetroffenen gemacht", heißt es in Baiers Erklärung. Ihm selbst werfen Kritiker vor, als Bürgermeister einen erheblichen Anteil da-ran zu haben, dass die Gemeinde immer weiter gewachsen ist auf inzwischen 28 000 Einwohner.

SPD-Fraktionschef Erik Stohn reagierte zurückhaltend auf die Ankündigung. Er lobte das leidenschaftliche Engagement Baiers für seinen Ort und bezeichnete es als nicht ganz nachvollziehbar, wegen kommunaler Debatten die Fraktion zu verlassen. Er will mit ihm noch Gespräche führen.