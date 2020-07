Michael Heider

Eberswalde, Kyritz, Bad Belzig (MOZ) Wieso jemand seinen Heckenschnitt noch bei Waldbrandgefahrenstufe vier in der Nähe des Waldes verbrennen muss, werde er wohl nie verstehen, meint Robert Burmeister. Er würde es jedenfalls gerne vermeiden, Einsatzkräfte der Feuerwehr unnötiger Weise zu alarmieren.

Denn genau das ist der Job des 32-Jährigen: die Waldbrandfrüh-erkennung. In den Räumen der Oberförsterei Eberswalde sitzt er hierfür vor zwei Computerbildschirmen. Eine topographische Karte mit digitalem Geländemodell ist dort zu sehen, daneben Panorama-artige Kameraaufnahmen, die alle das gleiche zeigen: Den Blick über Baumkronen.

Zuständig für sieben Landkreise

Die Aufnahmen stammen von Sensorsystemen, die in knapp30 Meter Höhe auf Funk- oder Feuerwachtürmen installiert sind und im Radius von knapp zehn Kilometern den Waldhorizont abscannen. Um aufsteigenden Rauch eines Waldbrands zu erkennen, werden automatisch 18 000 Graustufen miteinander verglichen.

"Immer dann, wenn sich da was geändert hat, gibt es eine Meldung", sagt Constanze Simon, Leiterin der Eberswalder Oberförsterei. Oft genug ist es von der Landwirtschaft aufgewirbelter Staub, Wasserdunst oder einfach nur ein Schatten, der das System zu einer Meldung veranlasst. Es liegt letztlich an den Mitarbeitern der Waldbrandzentrale festzustellen, wo es tatsächlich brennt und wo nicht, um anschließend die zuständige Leitstelle zu informieren.

Neben Eberswalde befinden sich derzeit noch Waldbrandzentralen in Kyritz und Bad Belzig. Zusammen gewährleisten sie die Früherkennung für die Wälder der nördlichen Hälfte Brandenburgs. Ab dem Frühjahr 2021 sollen sie in der Waldbrandzentrale Nord mit Sitz in Eberswalde zusammengefasst werden. Von dort aus werden dann mit Hilfe von44 Kamerasystemen die Waldfächen der Landkreise Uckermark, Barnim, Oberhavel, Ostprignitz-Ruppin, Prignitz, Havelland sowie Potsdam-Mittelmark beob-achtet. Die Waldbrandzentrale Süd mit Sitz in Wünsdorf hat bereits 2020 ihren Betrieb aufgenommen.

Die Zusammenlegungen resultieren aus einer Modernisierung des Systems der Waldbrandfrüherkennung, die von der Landesregierung bereits 2017 beschlossen wurde. Für die Umsetzung wurden dem Landesbetrieb Forst Brandenburg 4,2 Millionen Euro bereitgestellt.

Bis zu 600 Meldungen pro Tag

Um pünktlich zur nächsten Waldbrandsaison starten zu können, sind die Arbeiten auf dem Gelände des Landesbehördenzentrums in der Tramper Chaussee in vollem Gange. Das Großraumbüro am künftigen Standort ist bereits weitgehend eingerichtet. Insgesamt acht Arbeitsplätze für Operatoren sowie einer für den zuständigen Manager der Zentrale stehen zur Verfügung.

Noch befinde man sich im Zeitplan, meint Constanze Simon. Lediglich an der Leitungskapazität fehle es noch. Einmal fertigstellt, werden gut zwölf bis 16 Sensorensysteme pro Arbeitsplatz einlaufen. Bis zu 600 Meldungen täglich können so abgearbeitet werden. Meist schaffe man es, Brände zu erkennen, solange diese noch Kleinstbrände sind. Doch, so betont Försterin Simon: "Wir erkennen sie nur. Verhindern können wir die Brände nicht." Umso wichtiger sei es, achtsam zu sein. Denn: "Brandenburg ist ein brandgefährliches Land, im wahrsten Sinne des Wortes."