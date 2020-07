Oliver Schwers

Angermünde (MOZ) Erst drängte die Photovoltaik auf die Hausdächer vor. Dann gab es vereinzelt größere Anlagen auf Betonflächen, versiegeltem Gelände, auf Gewerbegebieten und entlang von Autobahnen und Bahnstrecken. Dann wurde es plötzlich ruhig.

Und nun drängen die Energiebauern plötzlich massiv vor, suchen überall nach verfügbarem Boden, um neue und große Modulflächen in die Landschaft zu stellen. In vielen Gemeinden der vergleichsweise sehr sonnenreichen Uckermark liegen bereits Anträge von Unternehmen vor. Es geht nicht mehr um ein paar Quadratmeter. Es geht um rund 500 Hektar, schätzt Rainer Ebeling von den Freien Wählern im Kreistag. Seine große Angst: Wertvolles Ackerland geht den Bauern verloren. Denn betroffen seien sogar Felder mit 30 bis 50 Bodenpunkten, also guten Erträgen. "Dabei stehen genug versiegelte Flächen zur Verfügung, die man stattdessen nutzen könnte", so Ebeling. "Jeder Parkplatz könnte zum Beispiel überdacht werden damit."

Die Grünen der Uckermark sehen auch eine große Gefahr für die touristische Attraktivität der Reiseregion, wenn es an jeder Stelle aus der Landschaft spiegelt.

Woher kommt der plötzliche Bauboom? Es liegt an den Preisen. Die Kosten für die notwendigen Module sind derart gefallen, dass die Sonnenstromerzeuger teilweise keine Förderung mehr über das Erneuerbare-Energien-Gesetz brauchen. Sie können ihren Strom frei auf dem Markt verkaufen. Auch wird die jährlich installierte Leistung bundesweit nicht mehr begrenzt, weil der sogenannte Solardeckel weggefallen ist. Damit kann sogar weiter gefördert werden, wenn die Gesamtleistung 52 Gigawatt übertrifft.

Einen "riesigen Run" auf große Flächen bestätigt Claudia Henze, Chefin der Regionalen Planungsstelle Uckermark-Barnim. Das Thema hat längst die Politik und die Planer erreicht. Denn eine zentrale Steuerung für den Ausbau der Photovoltaik gibt es nicht. Sie sind aber auch nicht privilegiert wie die Windräder, die eigentlich überall stehen dürfen, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind.

Rainer Ebeling verlangt einen vorübergehenden Baustopp, um Photovoltaikflächen auf unversiegelten Flächen solange zu verweigern, bis eine sogenannte Angebotsplanung vorliegt. Gemeinsam mit den Grünen hat er ähnlich lautende Anträge durch den Kreistag gebracht. Ziel: Der Bau von Anlagen auf Ackerflächen muss besser gesteuert werden.

Nur wie? Denn ein genereller Baustopp ist gar nicht möglich, so Landrätin Karina Dörk. Die Kommunen hätten das Recht, Photovoltaik errichten zu lassen. Darüber entscheide der Bebauungsplan einer Gemeinde. Das Thema wird in Stadtverordnetenversammlungen und Gemeindevertretungen sehr unterschiedlich diskutiert, zumal nun sogar die Bauern überraschenderweise selbst ihre Äcker freigeben wegen der offenbar äußerst lukrativen Pachteinnahmen. Unter der Hand ist die Rede von bis zu 2000 Euro pro Hektar und Jahr. "Das Landschaftsbild der Uckermark könnte sich wesentlich verändern und industrialisieren", so Karsten Stornowski, zuständiger Dezernent der Kreisverwaltung. "Es bleibt die Frage, wie wir mit dem Tourismus umgehen." Auch der mittelfristige Schutz von Acker und Grünland sei nicht von der Hand zu weisen, sind Photovoltaikanlagen doch auf einen Betrieb von mindestens 20 Jahren ausgerichtet. "Außerdem führt ein unkontrollierter Wildwuchs zu einer weiteren Verschärfung bei der Stromabführung", warnt Stornowski. Die Netze reichen jetzt schon nicht aus.

Das alles soll nun die Regionalplanung richten. Im August widmet sich eine Sondersitzung des Planungsausschusses in Angermünde genau diesen Fragen. Man müsse Kriterien entwickeln, die gerichtsfest sind, so Vorsitzender Frank Bretsch. Die Uckermark räume der Landwirtschaft einen höheren Stellenwert ein als beispielsweise der Barnim. Dort sind die Böden schlechter.

Um die Bauämter zu unterstützen, arbeitet die Planungsstelle an einer Handreichung für Kommunen. Eine Angebotsplanung soll mit positiven und negativen Kriterien bei der Entscheidung helfen. Kommt ein Investor, müsste der nicht guten Boden nutzen, wenn andernorts dafür eine alte Deponie mit Modulen zugestellt werden kann. Doch bleibt es auch eine Frage der Interessen und des Eigentums. Will die Stadt den Strom aus der Sonne in Größenordnungen, so kann die Regionalplanung nichts dagegen tun.