Th. Messerschmidt

Brandenburg an der Havel (BRAWO) Fortsetzung vom 19.07.: Rochows Stadtpalais erstreckte sich acht Fensterachsen in die Breite und neun in die Tiefe, wobei der Giebel schlicht gehalten und die Schauseite gen St.-Annen-Straße mit Zierwerk bestückt war. Auch waren das Hauptportal und die Tordurchfahrt hier gelegen. Zu Rochows Gästen in der Stadtresidenz sollen keine Geringeren als Preußenkönig Friedrich Wilhelm III. und Königin Luise gezählt haben. Nach dem Tode Friedrich Eberhard von Rochows im Jahr 1805 scheint das Haus alsbald neue Besitzer bekommen zu haben. Wohl auch, weil seine Gattin Christiane Louise von Bose ihm bereits 1808 gefolgt war. So erlebte und prägte das Haus den allmählichen Wandel der Sankt-Annen-Straße im 19. Jahrhundert steinnah mit, indem das Stadtpalais zur Mietwohn- und Gewerbeimmobilie wurde. Erste Läden fanden sich wohl schon in der ersten Jahrhunderthälfte im Erdgeschoss; nachvollziehbar wird die Hausgeschichte mittels Adressbüchern ab 1852: Demnach war zu der Zeit, da die Städte noch durchnummeriert waren und das Eckhaus die "St. Annenstraße 161" markierte Gasthofsbesitzer Goldacker Eigentümer der Immobilie, die er zum "Hotel de Brandebourg" umfunktionierte. Eine gastliche Tradition, die in Teilen lange Bestand haben sollte, indes der Hausherr bald wechselte. 1881, da das Eckhaus nun die "St. Annenstraße 12" ist, wird ein "Boeck, Gustav, Dr. med., prakt. Arzt" an Eigentümerstelle aufgeführt samt seiner moderaten Sprechstundenzeiten: "Vorm. bis 91/2 Uhr, Nachm. 21/2 bis 4 Uhr". Seine Mieter sind Diener Wilhelm Borchardt, Schuhmachermeister Friedrich Dames, zwei Rentiere Julie Jacobs, Oberst v. Möllendorff, Witwe Emilie Müller, Böttchermeister Wilhelm Wetzel, Rentier Otto Winterfeldt, Kaufmann Chr. Georg Meyer ("Colonialw.-Geschäft") sowie die "J. L. & Sohn, Manuf.-, Mode-, Leinen- u. Baumwollwaaren-Handlg., Inhaber Jacob Laib Meyer und Heymann Meyer." Sowie: Restaurateur W. Leow, der die gastliche Idee fortführt. Beständig wird die Hausgeschichte erst wieder mit August Zieten, der die Nachfolge von Seifenfabrikant C.W. Gericke antrat. Letzterer war in der "St. Annenstraße" 17 ansässig, bevor ab 1894 das neue Kaiserliche Hauptpostamt die Nr. 16-18 überspannte. Fortan prägt die Seifenfabrik das gewerbliche Treiben Ecke St.-Annen-Straße/Deutsches Dorf. Zieten zählt laut Adress-Buch von 1897 acht Mieter, darunter für die Gastwirtschaft Restaurateur Hermann Hartung.