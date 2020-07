dpa

Tübingen (dpa) Forscher haben drei uralte Meißel aus Mammut-Elfenbein zum "Fund des Jahres 2019" bei der Erforschung der Welterbe-Höhlen auf der Schwäbischen Alb erkoren. Die rund 38 000 Jahre alten Stücke könnten Aufschluss darüber geben, welche Techniken die Menschen damals anwandten, hieß es bei der Präsentation der Funde vor einigen Tagen. Eine solche Konzentration dieser Werkzeuge sei hier noch nie entdeckt worden, sagte der Grabungsleiter Nicholas Conard. "Es ist ein regelrechter Werkzeug-Satz."

Die zwischen 14 und 22 Zentimeter langen und bis zu vier Zentimeter breiten Stücke sehen aus wie Meißel, wurden laut Conard wahrscheinlich aber als Multifunktionswerkzeuge benutzt. Vermutlich wurden damit Materialien wie Elfenbein, Holz, Knochen oder Geweih bearbeitet. Absplitterungen und Ausfransungen an den Enden zeigten, dass sie intensiv genutzt wurden.

Gefertigt wurden sie aus den härtesten Teilen von Mammutstoßzähnen. Vorne laufen sie spitz zu. Laut Elfenbeinexpertin Sibylle Wolf setzten die Menschen diese Werkzeuge als Meißel, Keil, Stößel oder auch Schlagwerkzeug ein – mit großer Wucht, wie Wolf ausführte.

Entdeckt wurden sie in der Höhle Hohle Fels am Rande der Schwäbischen Alb. Die Höhle auf der Schwäbischen Alb, eine der größten der Region, wurde 2017 als Bestandteil der Weltkulturerbestätte Höhlen und Eiszeitkunst der Schwäbischen Alb in die Liste des Unesco-Welterbes aufgenommen. Sie ist außergewöhnlich reich an archäologischen Artefakten, welche die Menschen in der Altsteinzeit aus Mammutstoßzähnen herausgearbeitet haben. Seit dem 19. Jahrhundert wird hier gegraben, seit 1997 unter Leitung von Nicolas Conard von der Universität Tübingen.

Die drei Meißel werden bis Januar 2021 im Urgeschichtlichen Museum Blaubeuren gezeigt. Berühmtestes Ausstellungsstück dort ist die sechs Zentimeter große "Venus" vom Hohlen Fels, die älteste bekannte, von Menschenhand geschaffene Frauenfigur. Die aus Mammut-Elfenbein geschnitzte Figurine wurde 2008 bei Grabungen entdeckt.