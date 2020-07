DPA

Sandhausen (dpa) Der Neustart beim Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen ist für den früheren Champions-League-Gewinner und Ex-Düsseldorfer Diego Contento keinesfalls ein Rückschritt.

"Es ist nicht wichtig, in welcher Liga ich spiele", sagte der 30-Jährige in einem Sport1-Interview. "Es ist wichtig, dass ich mich wohlfühle."

Anfang Juli hatte Sandhausen den früheren Bayern-Profi Contento ablösefrei vom Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf verpflichtet. Dort hatte er zwei schwere Jahre. "Nach meinem Kreuzbandriss habe ich in Düsseldorf kein Spiel gemacht. Freundschaftsspiele schon, aber keine Punktspiele", schilderte Contento und beklagte: "Ich habe bei der Fortuna leider keine faire Chance bekommen. Aber das Kapitel ist beendet, jetzt fange ich in Sandhausen neu an."

Er sei immer ein Kämpfer gewesen. "Ich bin schon oft wieder aufgestanden, wenn ich vorher hingefallen bin. Ich denke gar nicht daran, dass ich scheitern könnte", betonte Contento. Zwischen 2010 und 2014 bestritt der ehemalige U20-Nationalspieler 49 Bundesliga- Spiele für Rekordmeister Bayern München. In Düsseldorf kam der Abwehrspieler über eine Reservistenrolle nicht hinaus.

Contento bedauert nicht, dass er den ganz großen Durchbruch bei den Bayern nicht geschafft hat. "In der Zeit, als ich bei Bayern war, hatten wir eine super Mannschaft mit tollen Spielern. Es war für keinen Spieler leicht. Ich hatte meine goldene Zeit bei Bayern, und die werde ich auch niemals vergessen", versicherte er. Von München war der Abwehrspieler damals zu Girondins Bordeaux gewechselt.

