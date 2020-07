Silvia Passow

Wustermark/Elstal Alltagshelden tragen selten Strumpfhosen oder farbenfrohe Umhänge - stinknormale Superhelden aus Rathenow einmal ausgenommen. Alltagshelden können nicht zaubern oder fliegen, dennoch kommen Dank Brunhilde Podewils Einsatz jetzt sehr viele Menschen sehr viel schneller an ihr Ziel. Podewils brachte eine neue Buslinie auf den Weg, einfach, weil sie den Bedarf erkannte, eine Gelegenheit nutzte, und mit viel Energie ihren Plan zielstrebig verfolgte.

Die 76-jährige Brunhilde Podewils kommt gebürtig aus Nauen und lebt seit mehr als fünfzig Jahren in Elstal. Dass sie es einmal sein würde, die diese beiden Orte miteinander verbindet, das hätte sie sich auch nicht träumen lassen. Dabei schien die zierliche Rentnerin wie für diese Aufgabe vorbestimmt. Podewils sagt, sie kenne recht viele Leute in Elstal. Sie ist hier viel zu Fuß unterwegs, längere Wege erledigt sie mit dem Bus. Sie hat zwar einen Führerschein, fährt aber nicht mehr, wie sie mit zurückhaltendem Lächeln erzählt.

Die Klage von Nachbarn und Freunden, wie schwierig es sei, von Wustermark ins benachbarte Nauen zu fahren, hörte sie in regelmäßigen Abständen. Was unter der Woche schon langatmig war, erschien an den Wochenenden wie eine Weltreise. Podewils erzählt von einer jungen Frau, die mit ihrem Kleinkind aus Elstal ins Krankenhaus nach Nauen wollte, wo ihr Ehemann behandelt wurde. Ein Auto stand ihr nicht zur Verfügung. Die Gemeinde Wustermark und die Stadt Nauen liegen beide an der Bundesstraße 5, keine zehn Kilometer voneinander entfernt. Die junge Frau musste vom Wustermarker Ortsteil Elstal zunächst nach Berlin-Spandau, um hier in den Zug nach Nauen umzusteigen. Podewils schüttelt noch immer mit dem Kopf, wenn sie davon erzählt. Dabei sollte doch gerade das Krankenhaus der Region gut erreichbar sein, sagt sie.

Dann hörte Podewils vom Bürgerbudget. Beim Bürgerbudget stellt die Gemeinde Wustermark Geld für die Ideen, Wünsche und Initiativen der Einwohner in den Haushalt ein. Die Bürger sind dann aufgerufen, ihre Vorschläge einzubringen und sie stimmen unter den Vorschlägen ab, welche Projekte den Zuschlag bekommen sollen. Podewills schlug die Busverbindung nach Nauen vor. Und um zu zeigen, dass es hier nicht um das Anliegen einer einzelnen Dame geht, ging sie los und sammelte Unterschriften.

Mehr als fünfhundert Unterschriften bekam sie zusammen. Sie übergab die Unterschriftenlisten an den parteilosen Bürgermeister Holger Schreiber und der gab sie weiter an Heidrun Wobeser, ansässig beim Landkreis Havelland, im Sachgebiet Beteiligung beim Öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV). In den folgenden Wochen telefonierte Podewils des Öfteren mit der Mitarbeiterin des Landkreises. "Frau Wobeser hat den Kontakt zu mir gehalten und dafür gesorgt, dass es zügig voranging", sagt Podewils. "Dafür bin ich ihr sehr dankbar."

Zügig ging es in der Tat, denn was letztes Jahr im Sommer seinen Anfang nahm, sollte bereits im März 2020 an den Start gehen. Der erste PlusBus im Havelland, eine Busverbindung vom Bahnhof Nauen nach Wustermark und zum Bahnhof Dallgow-Döberitz bis zum Havelpark. Nur Corona stellte sich der ambitionierten Planung in den Weg. Somit wurde der PlusBus erst im Juni an den Start gebracht.

Wie auch schon der Falkenseer Wochenend-Nachtbus, bekam auch dieser Bus ein besonders auffälliges Outfit. Die neue Linie fährt unter der Woche stündlich und an den Wochenenden im Zwei-Stunden-Takt. Sie verbindet einzelne Stationen mit den Bahnhöfen und schafft damit auch Verbindungen zwischen diesen. Dass das neue Angebot so schnell an den Start gehen konnte, ist auch den unterschiedlichen Akteuren beim Landkreis, dem Verkehrsbund VBB und Mathias Köhler und seinem Team zu verdanken.

Für Podewils ist es wichtig, allen Beteiligten an der Stelle einmal ein großes Danke auszusprechen. Denn der PlusBus verbindet nun viel mehr als zwei Orte. Ganz bequem können nun auf einer Linie das Outlet-Center, das Olympische Dorf, Karls Erlebnisdorf, die Sielmann-Stiftung und der Havelpark erreicht werden. Mit den Anschlüssen an den Bahnhöfen stehe den Bürgern ohne Zugang zum PKW eine neue Welt offen, sagt Podewils.

Übrigens, das Bürgerbudget fand hierfür keine Anwendung. "Vielleicht könnte man damit ein Bushäuschen oder wenigstens eine Überdachung in Elstal finanzieren", überlegt Podewils. Denn eins scheint sicher, das war nicht Podewils letzter Streich. Sie weiß jetzt, wie es geht, wie man etwas erreichen kann. "Beim Unterschriften sammeln habe ich fast nur positive Reaktionen erlebt", sagt sie. An einer einzigen Tür war sie harsch abgewiesen worden. Sie winkt ab, was solls.

Ermutigt wird sie mit ihrem bürgerlichen Engagement vom Bürgermeister der Gemeinde. Bürgermeister Holger Schreiber lobt Podewils für ihren Einsatz und ihre Zivilcourage. Auch das kein Selbstverständnis. Nicht jede Verwaltung begreift bürgerliches Engagement als Bereicherung. Diese Wertschätzung bestärkt Podewils, sich weiter zum Wohle der Gemeinschaft einzusetzen. Der Dank vieler PlusBus-Nutzer ist ihr sicher.