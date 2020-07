Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Kaputte Straßenlaternen, zugewachsene Radwege, gefährliche Schlaglöcher, fehlende Bänke an Bushaltestellen oder wilde Müllkippen, wann immer Bürger in Angermünde und in den Ortsteilen ein Problem bei der Infrastruktur entdecken, können sie das künftig ganz unkompliziert und schnell der Stadtverwaltung melden.

Und das, ohne sich auf den Weg machen oder sich zur richtigen Ansprechstelle durchtelefonieren zu müssen. Und die Stadtverwaltung wird durch aufmerksame Einwohner schneller auf Missstände hingewiesen.

Märker ist ein kostenloses Online-Portal für Kommunen im Land Brandenburg, das inzwischen über 115 Städte und Gemeinden nutzen. Das System funktioniert ganz einfach. Der Nutzer klickt auf der Homepage der Stadt auf das Merker-Symbol und dann auf den Button "Hinweis geben" und kann eine Nachricht schreiben. Über ein Ampelsystem kann er die Bearbeitung des Hinweises verfolgen. Rot bedeutet, das Problem ist angenommen. Gelb bedeutet, es wird bearbeitet. Dazu gibt es Informationen zum aktuellen Stand. Grün heißt: Problem beseitigt. Aktuell gibt es 92 Hinweise für Angermünde.