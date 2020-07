Cornelia Link-Adam

Neuhardenberg (MOZ) Die Gemeindevertretung von Neuhardenberg hat jüngst gleich zwei Investi­tions­vorhaben befürwortet, die zu neuen Hühnerfarmen im Gemeindegebiet führen werden. Vorab in Ortsbeiräten und im Bauausschuss besprochen, können die beiden vorhabenbezogenen Bebauungspläne nun öffentlich ausgelegt werden – als erster Prozess der Planungsphase.

Zum einen betrifft es die Freiland-Legehennen-Anlage, die die ibo Landwirtschaftsgesellschaft Neutrebbin rund 800 Meter nördlich von Gottesgabe plant. Dort werden zwei neue, moderne Ställe für 80.000 Legehennen mit viel Auslauffläche gebaut. Das Projekt war schon vor Jahren angedacht. Nun kommt der B-Plan mitsamt Umweltbericht zur erneuten Auslage, weil man laut Planer Mirko Leddermann, Büroleiter Stadtbau und Tiefbau von Baukonzept Neubrandenburg, neue umweltrechtliche Anforderungen in den Papieren eingebracht habe. Man wolle "rechtlich auf der sicheren Seite" sein.

Nach Einwänden von Naturschutzverbänden werden die Vordächer an den Ställen nun 20 statt zehn Meter breit, um zu verhindern, dass bei Regen viel Hühnerkot ins Grundwasser eingespült werden kann. Auf Nachfrage der Abgeordneten Cornelia Korbanek bezüglich der zu erwartenden Belastung im Straßenverkehr der B 167 erläuterte der Planer im Beisein der Tibo-Geschäftsführung: "Der Kot wird vom geschlossenen Container auf dem Hof verladen und direkt zur Biogasanlage nach Neutrebbin gebracht. Das sind in der Woche zwei Fahrzeuge, dazu noch zwei für den Eier-Transport." Die Tiere werden laut Unterlagen 17 Wochen alt eingestallt. Die Hennen bleiben etwa 14 Monate in der Anlage und werden danach der Schlachtung zugeführt.

Ebenfalls mehrheitlich beschlossen wurde das Vorhaben des Neu Rosenthaler Landwirts Tobias Winnige. Er war bei der Sitzung als Zuhörer dabei und will auf dem einstigen Areal des Technikstützpunktes der NVA im Süden des Flugplatzgeländes von Neuhardenberg einen Geflügelhof mit drei Ställen für 156.000 Hühner für die Broilermast (Fairmast) errichten. An seiner Hofstelle in Kiehnwerder hat er schon eine Broilermastanlage mit sechs Ställen und 324.000 Tierplätzen. In Neuhardenberg soll mittelfristig der Firmensitz angesiedelt werden. Ziel ist es laut Leddermann, im Sommer 2021 mit dem Bau der Ställe zu beginnen.