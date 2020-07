Etwas sperrig: Es war gar nicht so einfach, die Dattelpalme mit ihren zehn Metern Länge und 5,4 Tonnen Gewicht vom Lkw zu wuchten, um sie an ihren neuen Bestimmungsort zu versetzen. Mit jeder Menge Know-how klappte es aber schließlich. © Foto: Jörn Kerckhoff

Jörn Kerckhoff

Bad Freienwalde (MOZ) Die Idee entstand beim Genuss einer Gerstenkaltschale", erzählt Alexander Schmidt, aus dem Führungsstab der Freiwilligen Feuerwehr Bad Freienwalde. Es ist wohl nicht ganz auszuschließen, dass auch zwei oder drei dieser Kaltschalen mit im Spiel waren.

Wie käme man sonst auf die Idee, eine zehn Meter lange und 5,4 Tonnen schwere Dattelpalme aus dem rund 450 Kilometer entfernten Bad Pyrmont nach Bad Freienwalde zu transportieren, um sie auf dem Gelände des neuen Feuerwehrgerätehauses einzupflanzen? Genau das geschah nämlich am Freitag. "Das ist wohl die erste Palme, die bei uns gepflanzt wird", vermutet denn auch der stellvertretende Bürgermeister Rainer Texdorf.

Wenn die Feuerwehr mal nicht im Einsatz ist, sondern auf Reisen geht, dann kann es schon mal lustig werden. So muss das auch im Oktober 2019 gewesen sein, als eine Abordnung der Bad Freienwalder Feuerwehr bei einem ihrer Besuche in der Partnerstadt in Niedersachsen weilte. Bad Pyrmont ist ja unter anderem bekannt für seinen Palmengarten als Teil des Kurparks bekannt. Den schauten sich die Kameraden aus Bad Freienwalde an und so entstand die Aussage von Alexander Schmidt: "So etwas könnten wir auch gebrauchen." Konnte ja auch keiner ahnen, dass die stellvertretende Abteilungsleiterin des Kurparks, Sylke Bukowski, antwortet: "Könnt ihr haben, wir haben eh keinen Platz mehr."

Man hätte darüber lachen und einfach den weiteren Tag genießen können. Machten aber beide Seiten offenbar nicht. Stattdessen wurden Pläne geschmiedet, wie die etwa 120 Jahre alte Palme aus Bad Pyrmont nach Bad Freienwalde transportiert werden könnte. "Der Transport sollte eigentlich schon im April stattfinden und war als Geschenk für das neue Feuerwehrgerätehaus gedacht", erzählt Sylke Bukowski.

Sie war übrigens tatsächlich ganz froh, dass sie eine der Palmen abgeben konnte, die der ehemalige Direktor des Kurparks, Werner Dix, im Jahr 1912 bei einer Reise an die Riviera für den Park bestellt hatte. "Wir haben wirklich kaum Platz", erzählt sie.

Corona kam zwischen die Pläne, sodass alles verschoben werden musste. Nun war es am Donnerstag aber doch endlich soweit, die Dattelpalme wurde in Bad Pyrmont verladen, um 12.30 startete der Transport Richtung Ostbrandenburg. Um 20 Uhr kam die Palme in ihrer neuen Heimat an, verbrachte die Nacht aber noch auf dem Lkw. Am Freitag sollte sie gepflanzt werden, bis das soweit war, war aber eine Menge Arbeit und vor allem schweres Gerät notwendig. Ein Gewächs mit diesen Ausmaßen wuchtet man nicht mal eben so von der Ladefläche, dazu brauchte es einen Riesenkran.

Den bekommt man normalerweise nicht mal einfach so, die Feuerwehr schon. Da macht es sich bezahlt, dass sie in ihren Reihen Leute mit guten Kontakten hat. Und Menschen, die anderen Menschen helfen, wenn es brennt oder gekracht hat, denen helfen dann auch andere wiederum gern. So stand die Palme nach eineinhalb Stunden an dem Platz, der eigens für sie ausgesucht wurde.

Sylke Bukowski hielt zwischendurch schon mal den Atem an, als die Palme an Gurten hängend durch die Luft glitt. Sorgen machte sie sich angeblich keine, aber auf die Frage, ob sie nach gelungener Aktion erleichtert sei, kam ein eindeutiges: "ja, klar."

Ist denn da auch ein Gegengeschenk geplant? "In Bad Pyrmont wird ja auch gerade ein neues Feuerwehrgerätehaus geplant. Wenn das fertig ist, werden wir uns schon revanchieren", erklärt Stadtwehrführer René Erdmann. Wohl wissend, dass er da mit einer Flasche Wein nicht ankommen braucht, die sähe etwas mickrig aus. Die Pflege der Palme übernimmt übrigens die Jugendfeuerwehr.