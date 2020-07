Rosen für die Oder: Leandra (6) wirft in Aurith mit Schwung eine rote Rose in den Grenzfluss. © Foto: Frank Groneberg

Rückblick: Ein Gehöft in der Thälmannsiedlung ist am 24. Juli 1997 nach dem Deichbruch vom Wasser der Oder umschlossen. © Foto: Peer Grimm/dpa

Großes Interesse: Zahlreiche Bürger versammeln sich am späten Donnerstagnachmittag auf der Buhne in Aurith. Auf einem Tisch stehen Rosen und selbst gebastelte Schiffchen bereit. © Foto: Frank Groneberg

Frank Groneberg

Aurith (MOZ) "Seit 23 Jahren bringen wir Rosen hierher, um Viadrus zu grüßen und ihn zu besänftigen, damit er die Oder in ihrem Bett behält", sagt Christina Binder.

Diejenigen, die sich da am späten Donnerstagnachmittag auf der Buhne in Aurith versammeln, um Rosen und kleine Schiffchen in die Oder zu werfen, sind vor allem Einwohner Ziltendorfs – also jenes Dorfes, dessen Ortsteile Thälmannsiedlung und Aurith buchstäblich in den Fluten der Oder versanken, nachdem am 23. Juli 1997 der Deich bei Brieskow-Finkenheerd dem Druck des Grenzflusses nicht länger standhielt und brach und die Wassermassen sich in die Ziltendorfer Niederung ergossen. Und Christina Binder, die betont: "Wir gedenken hier heute auch in Stille dieser Zeit", hat nach der Jahrhundertflut zusammen mit ihrem Ehemann Gerhard Binder die Aktion "Rosen für die Oder" begründet – als Familientradition, aus der mittlerweile eine Veranstaltung für ganz Ziltendorf und benachbarte Gemeinden geworden ist.

"Wir freuen uns wahnsinnig über die große Beteiligung heute", erklärt Annette Vierling in ihrer kurzen Ansprache. Sie ist die Vorsitzende des im November 2016 gegründeten "Heimatverein Ziltendorf 700", der vor drei Jahren die Organisation der Veranstaltung "Rosen für die Oder", die jährlich am Tag des Deichbruchs stattfindet, mit übernommen hat. Denn an der einstigen Familientradition beteiligen sich in jedem Jahr mehr Menschen – am Donnerstag sind es mehr als 60. Für die Älteren unter ihnen werden Sitzbänke bereitgestellt und Mitfahrgelegenheiten organisiert. Auch einen Teil der Rosen besorgt inzwischen der Heimatverein. Und mehrere Mitglieder basteln im Vorfeld für die Kinder Schiffchen aus Papier und kleine Boote aus Baumrinde.

Die Überflutung der Ziltendorfer Niederung mit den Dörfern Aurith und Thälmannsiedlung "war eine Katastrophe, die niemand von uns noch einmal erleben möchte", betont Annette Vierling. "Wir wollen heute an den Deichbruch vor 23 Jahren erinnern. Wir wollen uns aber auch dankbar zeigen gegenüber dem Flussgott Viadrus, über den die Märkische Oderzeitung heute – passend zu diesem Tag – ausführlich berichtet hat." Dankbar vor allem dafür, dass der Flussgott Viadrus "die Oder stets in ihrem Bett hält".

Nach den Ansprachen werfen Kinder, Frauen und Männer rote und orangefarbene Rosen ins Wasser. Da die Oder in diesem Sommer mal nicht unter Niedrigwasser leidet, werden die Blumen auch gleich fortgetragen in Richtung Ostsee. Viele Kinder haben ihre Schiffchen aus Papier zu Hause selbst gefaltet. Sind die im Wasser, greifen die Mädchen und Jungen zu den umweltfreundlichen Mini-Booten des Heimatvereins: mit Bootskörpern aus Baumrinde und Segeln aus Gänsefedern oder dünnem Papier.