Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Es ist für das Land eine schwierige Situation. Brandenburg will Gutes tun, darf aber nicht darüber reden. Konkret geht es um Bombardier. Damit der Konzern nicht noch tiefer in den Krisenstrudel gerät, will das Land dem Unternehmen mit Bürgschaften über 116,9 Millionen Euro unter die Arme greifen. Bürgschaftsverträge sind vertraulich zu behandeln. Und deshalb bestreitet Ingo Decker, Sprecher des Potsdamer Finanzministeriums, zwar nicht, dass es eine solche Bürgschaft geben wird. Er bestätigt das aber auch nicht.

Hintergrund der Bürgschaft: Ein Bankenkonsortium verlangt, dass 90 Prozent eines von Bombardiers beantragten 750 Millionen Euro schweren Kredits zusätzlich abgesichert werden. Bund und Länder wollen für diese 675 Millionen Euro bürgen.

Sorge um hiesigen Standort

Etwas offener kann Andreas Noack sein. Der Veltener SPD-Landtagsabgeordnete hat wohlwollend genickt, als die Bürgschaft jüngst Thema im Finanzausschuss war. Er hat seine Gründe dafür: "Wir sind bemüht, den Hennigsdorfer Standort zu sichern. Mein Wunsch ist es, dort die Serienproduktion und auch das Ingenieur-Personal zu halten." Zurzeit aber weiß niemand, welche und wie viele Jobs es noch geben wird, wenn die EU-Wettbewerbshüter den Verkauf der Bombardier-Bahnsparte an Alstom genehmigen. Damit wird übrigens frühestens am 30. Juli gerechnet. Bekannt ist bisher nur, dass Alstom als Zugeständnis an die EU die in Hennigsdorf angesiedelte Produktion des Regionalzugs Talent 3 verkaufen will.

Doch was heißt das für die Hennigsdorfer Arbeiter? Würde ein Käufer die Produktion am Standort belassen oder verlagern? Und würden in Hennigsdorf künftig unterm Dach von Alstom weiter andere Schienenfahrzeuge gebaut? Die am Deal beteiligten Unternehmen schweigen zu diesen Fragen nicht nur den Medien, sondern auch den Betriebsräten gegenüber.

Hennigsdorf Betriebsrats-Vize Dieter Schöning kennt die Sorgen, die die Belegschaft plagen: "Die Mitarbeiter sind alle im Ungewissen." Und er selbst ist es auch. Wie dramatisch die Lage ist, beweisen diese Worte: "Wir befürchten die weitere Zerstückelung unseres Standorts." Es sei bislang unklar, ob Alstom im Hennigsdorfer Werk noch produzieren wolle. "Ich hoffe es. Aber das ist, wie in eine Glaskugel zu gucken", sagt Schöning.

Ihn plagt auch die Sorge, was aus der Entwicklungsabteilung wird. "Die Plattform für den Talent 3 hängt am Engineering dran. Es könnte sein, dass die auch zum Verkauf angeboten wird." Damit steht zumindest in Teilen zur Disposition, was Bombardier vor den Verkaufsabsichten vorhatte: Hennigsdorf als Standort für Forschung und Entwicklung auszubauen.

Der Talent-Zug ist nicht nur das Herzstück der Hennigsdorfer Produktion, sondern auch ein echtes Eigengewächs. Für den hier entworfenen Zug gibt es durchaus Bedarf. Das beweisen die derzeit vier abzuarbeitenden Aufträge sowie ein weiterer, der sich noch nicht in der Produktion befindet. Allerdings gab es immer wieder Kritik an der zu späten Auslieferung. Beispiel Abellio: Eigentlich sollten alle 48 Züge im Juni auf der Schiene sein. Bislang sind es laut Bombardier-Sprecher Jörn Bischoff aber erst 38. Das Unternehmen verspricht jetzt, den Auftrag bis Jahresende zu erfüllen.