Bad Belzig Fliedners akquirierte im April bei Aktion Mensch eine Förderung, um bedürftigen Menschen gesunde Nahrungsmittel zu beschaffen. Daran beteiligten sich auch das Ambulant Betreute Wohnen und die Kontakt- und Beratungsstelle Lichthof in Bad Belzig. Fliedners Zentralküche in Brandenburg an der Havel kaufte über den Großmarkt ein, der Berufsbildungsbereich packte wöchentlich Kisten mit Nahrungsmitteln. Ein externer Fahrdienst der Wi-Lafim, der normalerweise die Beschäftigten zur Arbeit abholt und wieder nach Hause bringt, fuhr die Kisten aus. Die Kontakt- und Beratungsstelle Lichthof in Bad Belzig lud ihre Besucher zu einem Grillfest ein, das unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln stattfand. Für viele war es die erste Gelegenheit seit Monaten, wieder Kontakt mit anderen Menschen zu haben. Als Dankeschön für ihr Durchhalten erhielten sie jeweils eine große Snackbox mit gesunden und abwechslungsreichen Nahrungsmitteln, die sich die Besucher selbst zum Teil nicht leisten können. Das Motto des Tages war "Miteinander füreinander". Zu Beginn dieser Woche ist die geförderte Maßnahme nun beendet worden