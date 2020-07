Dokumentiert von Biskup: Die Leninallee in Berlin wird in Landsberger Allee umbenannt. © Foto: Volkmar Ernst

Volkmar Ernst

Liebenberg (MOZ) Gleich nach der Wende bereiste der in Bonn aufgewachsenen Fotojournalist Daniel Biskup den Osten Deutschlands, um die anstehenden Veränderungen festzuhalten. Er sammelte Porträts von Menschen, die sich jubelnd auf das neue anbrechende Zeitalter freuten. Doch es gibt auch skeptische Blicke, Angst ist in den Gesichtern zu entdecken: Was bringt die neue Zeit mit der harten D-Mark? Kann ich endlich kaufen, was ich will? Behalte ich meinen Job, meine Wohnung? Er zeigt Dörfer, Städte und Regionen im Spiegel der Umbruchzeit. Seine Fotografien sind Alltagsszenen, die durchaus gemischte Gefühle auslösen können und sollen und die nun im Atelier im Kutscherhaus auf Schloss Liebenberg angesehen werden können.

Der Corona-Pandemie ist es geschuldet, dass die DKB-Stiftung auf eine Eröffnungsveranstaltung mit Gästen verzichtet hat, wie Pressesprecherin Sonja Erb erklärt. Doch auch so kommen täglich Besucher, um sich in den Ausstellungsräumen umzusehen, stellt sie fest. Meist seien es Ausflügler, die sich bewusst für eine Fahrt zur Guts- und Schlossanlage von Liebenberg entschieden haben und den Bummel durch den Park gleich mit einem Ausstellungsbesuch verbinden.

Dazu gehört auch Familie Müller aus auch Neustrelitz, die Donnerstag das weitläufige Parkgelände erkundete. "Mein Mann fotografiert gern, außerdem wollten wir uns ansehen, wie sich die Anlage verändert hat", erklärt die Ehefrau, deren Gatte die Worte mit einem zustimmenden Kopfnicken bestätigt.

Wie sehr sich die Gutsanlage und das dazugehörige Dorf verändert haben, können sie ebenfalls im Kutscherhaus erfahren. Denn eine Ausstellungsfläche ist historischen und aktuellen Fotos vom Dorf sowie Schloss und Gut Liebenberg vorbehalten. Neben dem Foto von der Schweißerbrigade sind ordensgeschmückte Mitglieder der ehemaligen Staatsführung der DDR zu sehen, die sich auf dem Gut erholten. Interessant sind ebenso die Gegenüberstellungen der Fotos, wie das Schloss zu DDR-Zeiten aussah und sich heute nach der Sanierung durch die DKB-Stiftung präsentiert. "Wir haben die Einwohner des Dorfes und der umliegenden Orte bei der Vorbereitung der Ausstellung aufgerufen, sich mit alten Fotos zu beteiligen", erklärt Sonja Erb den Ansatz und freut sich über die "gute Resonanz". "Das heißt aber nicht, dass wir keine weiteren Fotos und Erinnerungsstücke mehr haben wollen", ergänzt sie. "Die Exponate behalten wir natürlich nicht. Aber wir dokumentieren sie, um sie für die Nachwelt als Stücke der Zeitgeschichte zu bewahren."

Bröschüren liegen bereit

Diesem Anliegen dient auch der in der Mitte des Ausstellungsraums aufgestellte Informationstisch. Auf dem liegen für die Besucher nicht Broschüren zum Mitnehmen bereit, sondern ebenso Kugelschreiber und Notizblöcke, auf denen die Gäste nach ihren persönlichen Erinnerungen an die Wendezeit gefragt werden. Wie hat sich Ihr Leben nach 1989 verändert? Welche Erwartungen hatten Sie an die 1990er-Jahre? Wie sehen Sie heute auf die Veränderungen in jenen Tagen zurück? "Auch das sind für uns wichtige Informationen, die wir für die künftigen Generationen sammeln und erhalten wollen", so Sonja Erb dazu.

Wenn die DKB-Stiftung Corona bedingt auch auf die Vernissage zur Eröffnung verzichtet hat, hofft sie doch darauf, das Ende der Ausstellung mit einer Veranstaltung würdigen zu können. Denn der 13. September wurde nicht zufällig ausgewählt. Es handelt sich um den Tag des offenen Denkmals.

Geöffnet ist die Ausstellung "Nach dem Mauerfall. Daniel Biskup. Fotografien 1990 bis 1995." im Atelier im Kutscherhaus Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr sowie Sonnabend und Sonntag von 9 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Sollte einen Führung gewünscht werden, kann die problemlos per Mail unter museum@dkb-stiftung.de angemeldet werden.