Friedhelm Brennecke

Sachsenhausen (MOZ) Oranienburg ist eine wachsende Stadt, die spätestens zum Jahresende die Einwohner-Marke von 46 000 knacken wird. Doch längst nicht alle Oranienburger leben in der Kernstadt. Inzwischen sind in den acht Ortsteilen knapp 16 000 Menschen zu Hause. Denn auch die Ortsteile wachsen mit, haben zum Teil sogar einen enormen Zuzug. Verbunden ist das oft mit einer sozialen Infrastruktur, die mit dem schnellen Wachstum nicht mithalten konnte.

Was in den Ortsteilen gut läuft, was besser sein könnte und wie man sich dort die Zukunft vorstellt, wollen wir gern von den Ortsvorsteherinnen und Ortsvorstehern wissen. Die Interview-Serie wird heute mit Burkhard Wilde, dem Ortsvorsteher von Sachsenhausen, fortgesetzt. Mit fast 3 000 Einwohnern ist Sachsenhausen der zweitgrößte der acht Ortsteile.

Was läuft gut im Ortsteil?

Burkhard Wilde: Der Ortsbeirat arbeitet mit den Bürgern des Ortes gut zusammen. Das widerspiegelt sich in zahlreichen Aktivitäten im Ort. So etwa in der Vereinsarbeit wie zum Beispiel der Freiwilligen Feuerwehr, dem Angelverein, dem Männerchor, dem TuS Sachsenhausen (Fußballer/Wasserwanderer/Gymnastikgruppe), dem Posaunenchor, der Selbsthilfegruppe Diabetes und den Montagsfrauen (altes Handwerk).

Wo hakt es, welche Probleme müssten vordringlich gelöst werden?

Wir müssen gemeinsam mit der Stadtverwaltung eine Fläche finden für unser Dorfgemeinschaftshaus, um die Möglichkeit zu schaffen, einen gemeinsamen Raum für die Sachsenhausener Bürger und ihre Aktivitäten zu haben. Ein solches Haus könnte etwa hinter dem Feuerwehrgebäude entstehen. Es sollte ein Ort sein, an dem sich auch unsere Vereine treffen können. Wir stellen uns da auch einen Saal mit bis zu 120 Plätzen vor, in dem auch Familienfeiern stattfinden könnten. Wir müssen uns außerdem dem schwierigen Thema Neubau von Straßen stärker annehmen.

Halten Sie die Unterstützung durch die Stadt für ausreichend und angemessen?

Im Rahmen der Ortsbeiratssitzungen werden angesprochene Themen von der Stadt immer beantwortet und nach Absprache besteht auch die Möglichkeit, verantwortliche Mitarbeiter der Stadt zu Sitzungen mit einzuladen. Die Informationspolitik der Stadt gegenüber dem Ortsbeirat könnte trotzdem noch verbessert werden, wobei wir hier auf die neue Besetzung des Pressesprechers der Stadt hoffen.

Erwarten Sie weiteren Zuzug in Ihrem Ortsteil?

Wenn man in Sachsenhausen unterwegs ist, kann man erkennen, wie Sachsenhausen wächst. Und ein Ende ist noch nicht abzusehen. Wir gehen mit großen Schritten auf 3 000 Einwohner zu und freuen uns, hier auch die nötige Infrastruktur zu haben.

Hat durch die Corona-Krise der Zusammenhalt im Ort gelitten?

Die Pandemie hatte keine Auswirkungen auf den Zusammenhalt. Im Gegenteil: die Nachbarschaftshilfe wurde intensiver und bei unserer Apotheke im Ort wurden alle gut beraten, wie man sich am besten vor der Ansteckung schützen kann.

Welche Veranstaltungen, die traditionell in Ihrem Ort stattfinden, mussten oder müssen abgesagt werden?

Der traditionelle Putztag musste abgesagt werden sowie das Osterfeuer bei der Freiwilligen Feuerwehr. Auch konnte unser geplantes Sommerfest nicht stattfinden. Wir freuen uns nun alle auf unsere Weihnachtswelt im Dezember, die ja immer am 3. Advent stattfindet.

Wie haben Sie selber diese Krise gemeistert?

Gesundheitlich habe ich das bisher gut überstanden. Es bleibt angesichts des Ungewissen, das eine solche Pandemie mit sich bringt, aber ein komisches Gefühl. Im Ortsbeirat haben wir eine Whatsapp-Gruppe gegründet, um schnell auf Schwerpunkte zu reagieren und bei Problemen schneller helfen zu können. Auch sind die Aushänge im Info-Kasten an der Schule sowie bei der Feuerwehr immer auf den neusten Infostand gebracht worden.

Welches sind Ihre größten Wünsche für die Zukunft?

Alle Bürger sollen gesund bleiben und dass uns keine zweite Welle der Pandemie erreicht. Für den Ort selber habe ich gleich vier Wünsche: die Instandsetzung der Klapperbrücke in Richtung Malz, ein Dorfgemeinschaftshaus, Radwege entlang der Havel und dass die Post im Ort weiter betrieben wird.

Was oder welchen Ort würden Sie Besuchern auf jeden Fall zeigen?

Natürlich den Ortskern mit dem alten Spinnerdorf und der alten Kirche, dann die Landzunge an der Schleuse mit eventuellem Blick auf Wasserschildkröten sowie die Wasserwege entlang der Havel und am Kanal.