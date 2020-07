Tierheim Brandenburg an der Havel

BRAWO

Brandenburg an der Havel Die Geschwister Max (rot-getigert) & Hermine (schildpatt) erblickten im April 2020 das Licht der Welt und gelangten als Fundtiere ins Tierheim. Beide Katzenkinder sind altersgerecht entwickelt, neugierig und verspielt. Nur den Kontakt zu und das Vertrauen zum Menschen müssen Max und Hermine erst noch lernen. Hierbei zeigt sich Hermine bereits etwas mutiger als Max, der sich jedoch stark an seiner Schwester orientiert. Mit Futter und Spiel lässt sich hier noch Großes erreichen. Gesucht werden für Max und Hermine ein gemeinsames, ruhiges Zuhause, in dem die beiden erst einmal ankommen dürfen sowie einfühlsame und geduldige Menschen. Freilauf nach der Eingewöhnung rundet ein tolles Katzenleben dabei noch ab.

Max und Hermine wurden bereits entwurmt und entfloht. Die Schutzimpfung erfolgt in Kürze.

Die Kastration (inkl. Chip) im entsprechenden Alter wird zur Vertragsauflage.

Tierheim Caaßmannstr.:

03381/304140.