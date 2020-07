Alexandra Gebhardt

Brandenburg an der Havel (BRAWO) Die Empfehlung eines Kollegen hat Simone Kirsche und Andreas Blumrich in ihrem Sommerurlaub nach Brandenburg an der Havel geführt. Im KiEZ Bollmannsruh hat sich das Paar aus Zittau für eine Woche eingemietet und erkundet von dort aus mit dem Rad die Havelstadt und seine Umgebung. "Es gefällt uns hier super gut. Vor allem die grüne und wasserreiche Landschaft, aber auch die Geschichte der Stadt kann man toll entdecken. Wir wollten die ungewöhnliche Lage in diesem Jahr, bei der wir auf Ferien im Ausland verzichten, nutzen, um das eigene Land besser kennenzulernen", so die 59-Jährigen. Eine Ansicht, mit der die Urlauber offenbar nicht allein dastehen.

Wer mit offenen Augen durch die Innenstadt geht, sieht: Brandenburg ist voller Urlauber. Ein Eindruck, den Stadtführerin Christine Steffen, die als das Marktweib Touristen durch Brandenburg führt, bestätigt. Sie spricht von "einem tollen Zuwachs" bei ihren Touren. "Viele Urlauber sind wissbegierig und wollen das Besondere entdecken. Meistens sind sie dann überrascht, wie schön es in Brandenburg ist", so die Einschätzung Steffens, die sich sicher ist, dass auch die Museen in der Stadt davon profitieren.

Doch auch Hotels, Pensionen und andere Anbieter im Bereich Übernachtung zeigen sich laut Stadtmarketing- und Tourismusgesellschaft (STG) mit der gegenwärtigen Buchungs- und Auslastungslage zu Beginn der Sommerferien zufrieden. Die Einschätzungen der Anbieter würden von "so wie im Vorjahr" über "besser als im Vorjahr" bis hin zu "komplett ausgebucht" reichen. Das spiegele sich auch im internen Reservierungssystem der STG wieder. "Derzeit sind die freien zu vermittelnden Kapazitäten überschaubar", sagt Dirk Forberger von der STG. Gleichzeitig verweist er jedoch darauf, dass die Monate der Schließung durch die Corona-Pandemie in allen touristischen Bereichen nicht aufzuholen sind. Ein gutes Sommergeschäft wird aber dennoch alle Unternehmer in der Stadt freuen.