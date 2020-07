Andrea Linne

Bernau (MOZ) Wer heute gen Norden Richtung Uckermark oder Ostsee will, braucht sehr viel Zeit und Ruhe. Schon die Umfahrung der B2, die in Malchow gesperrt ist, führt zu langen Wartezeiten über Blankenburg und den Pflasterweg. Die Ortsdurchfahrt Malchow wird notdürftig repariert, die Vollsperrung lässt sich nur über Berlin-Blankenburg oder die B158 in Ahrensfelde umfahren. Doch auch dort ist alles dicht.

Das Verkehrsaufkommen ist am Samstagvormittag so groß, dass sich auch rund um das Autobahndreieck Barnim und Pankow alles drängt. Vorsicht und Geduld sind angesagt. Die Fahrtzeit verlängert sich erheblich. Kommen kleinere Auffahrunfälle dazu, bleibt die Kolonne ganz stehen.

Auch für diesen Sonntag ist keine Entspannung in Sicht. Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sind in die Sommerferien gestartet. In zwei Wochen enden in Berlin und Brandenburg, Hamburg und schon in einer Woche in Mecklenburg-Vorpommern die Ferien. Dann dürfte auf den von Baustellen durchzogenen Strecken Richtung Norden gar nichts mehr gehen. Die Polizei warnt, sich in den verkehrsstarken Tageszeiten auf Reisen zu begeben. Ausweichen auf die Nacht oder den frühen Morgen wird empfohlen. Zwischen Warnitz und Gramzow ist es schon an normalen Tagen fast unmöglich, die A11 zu befahren.

Doch auch Züge pendeln, unter anderem der RB27 in die Schorfheide.