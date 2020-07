Oliver Voigt

Grünow (MOZ) Nur noch Schrottwert hat der Mähdrescher, der am Freitagabend auf einem Feld in Grünow in Flammen aufgegangen ist.

Vermutlich ist ein technischer Defekt die Ursache für das Feuer an der Erntemaschine. Die eintreffende Feuerwehr bekam den Brand schnell unter Kontrolle und verhinderte ein noch weiteres Übergreifen des Feuers auf das Getreidefeld. Zuvor hatte schon Landwirt Frank Kühl mit einem Pflug den Bereich abgetrennt.