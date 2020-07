DPA

Barcelona (dpa) Dem deutschen Fußball-Nationaltorwart Marc-André ter Stegen steht nach Medienberichten ein bewegter Sommer bevor.

Der 28-Jährige stehe mit dem FC Barcelona nicht nur vor einer schwierigen Herausforderung in der Champions League, sondern auch vor einer wichtigen Vertragsverlängerung - und möglicherweise auch vor einer Operation. Ter Stegen habe trotz mehrerer Behandlungen noch Beschwerden an der Patellasehne im rechten Knie und erwäge deshalb, sich operieren zu lassen, berichteten am Samstag die Fachzeitung "AS" und andere spanische Medien.

Die endgültige Entscheidung über den Eingriff sei allerdings noch nicht gefallen, schrieb "AS", weil nach der OP nach Schätzung der Ärzte eine Zwangspause von drei bis vier Monaten nötig sein würde, die dem Keeper zu lang erscheine. Vor dem eventuellen Eingriff wolle der Keeper mit Barça aber auf jeden Fall erstmals seit 2015 die Königsklasse gewinnen. Um sich für das Mini-Turnier in Lissabon zu qualifizieren, müssen sich die Katalanen am 8. August im Achtelfinal- Rückspiel daheim gegen den SSC Neapel (Hinspiel 1:1) durchsetzen.

Gleichzeitig gehen den Berichten zufolge die Gespräche zur Verlängerung des noch bis Juni 2022 laufenden Vertrages des früheren Mönchengladbachers um weitere drei Jahre weiter. Die Verhandlungen seien zuletzt sehr gut vorangekommen, schrieb am Samstag die katalanische Sportzeitung "Mundo Deportivo". Im Verein hoffe man, den neuen Kontrakt spätestens zu Beginn der nächsten Saison unterschreiben zu können.

