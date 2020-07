Markus Kluge

Rheinsberg (MOZ) Bei dem Großeinsatz am Freitagabend in Rheinsberg, bei dem die Polizei eine Versammlung von Tschetschenen aufgelöst hat, ist ein Beamter verletzt worden. Das sagte am Sonnabend Polizeisprecherin Ariane Feierbach. Sie korrigierte auch die Zahl der Tschetschenen, die im Stadtgebiet festgestellt worden waren auf etwa 100. Ursprünglich und vor der Feststellung der Personalien war von etwa 60 bis 80 Männern ausgegangen worden.

Die Stimmung vor Ort war äußerst aufgeheizt und aggressiv. Wegen Widerstands gegen Polizeibeamte wurden ein 21- und 23-jähriger Syrer in Gewahrsam genommen. Die Polizei sprach an insgesamt 51 Platzverweise aus. Waffen oder ähnliches wurden bei den Männern nicht gefunden. Die Lage beruhigte sich gegen Mitternacht.

Auslöser des Treffens am Freitagabend war nach Erkenntnissen der Polizei eine Schlägerei mit etwa 20 Beteiligten am Donnerstagabend in Rheinsberg. Zwei Gruppen von Deutschen und Polen sowie Tschetschenen hatten sich wie berichtet zuerst gestritten, bevor die Lage eskalierte. Bei der Schlägerei wurden mehrere Autos von Beteiligten beschädigt. Die Polizei beendete Schlägerei und nahm acht Männer im Alter von 20 bis 46 Jahren fest, die am Freitag aber schon wieder entlassen wurden. Sieben Menschen wurden verletzt.Hinweise für fremdenfeindliche Motive als Auslöser für die Schlägerei gebe es bislang nicht.

Die Lage in dem Wohngebiet am Stadion hat sich laut Feierbach beruhigt. Das Gerücht, dass die Polizei dort am Freitagabend Wasserwerfer stationiert hat, wies Feierbach zurück. "Das Gerücht hält sich aber hartnäckig", sagte sie. Allerdings sei die Polizei nach den zwei Vorfällen von Donnerstag und Freitag so aufgestellt, dass sie in Rheinsberg jederzeit wieder schnell eingreifen könne.

