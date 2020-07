Hubertus Rößler

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das Warten hat ein Ende. Nach knapp fünf Monaten Corona-Zwangspause rollte am Samstagnachmittag im Stadion der Freundschaft endlich wieder der Ball. Der 1. FC Frankfurt hatte sich in seinem ersten Spiel der Vorbereitung auf die neue Brandenburgliga-Saison keinen geringeren Gegner als Energie Cottbus eingeladen und unterlag am Ende vielleicht um zwei Tore zu hoch mit 1:6 (1:2).

Dennoch waren im Anschluss der Partie alle Beteiligten zufrieden. Das Spiel fand "vor ausverkauftem Haus" statt, denn aufgrund des strengen Hygiene-Konzeptes und der Abstandsregelung waren nur 540 Zuschauer im weiten Rund des Stadions der Freundschaft zugelassen.

Die Cottbuser gingen früh durch Felix Brügmann per Kopf in Führung (11.). Doch die Gastgeber zeigten sich nicht geschockt und versuchten, mit Einsatz und Kampfgeist dagegenzuhalten. Sandro Henning wurde im Strafraum zu Fall gebracht, den fälligen Elfmeter versenkte der 20-Jährige souverän (37.). Für das Frankfurter Eigengewächs war es die letzte Partie im Dress des FCF, er wechselt in wenigen Tagen mit einem Sport-Stipendium in die USA. Kurz vor dem Pausenpfiff traf erneut der mehrmals völlig freistehende Brügmann zur Halbzeitführung für die Gäste (44.).

Bedingt durch die vielen Einwechslungen wurde die Partie im zweiten Abschnitt etwas unruhiger. Einen überzeugenden Auftritt legte Nils Stettin hin: Der eingewechselte Angreifer, der erst vor kurzem von Liga-Konkurrent Union Fürstenwalde gekommen war, schnürte binnen zehn Minuten einen lupenreinen Hattrick und erhöhte auf 5:1 (56., 60, 66.). Zu allem Überfluss aus Sicht der Oderstädter sah wenig später der in dieser Szene etwas übermotivierte FCF-Verteidiger Sebastian Lawrenz nach einer Notbremse die Rote Karte (68.). Den Schlusspunkt für die Lausitzer setzte Felix Geisler, der einen mustergültigen Konter im Tor unterbrachte (88.).

"Am Ende ist die Niederlage etwas zu hoch ausgefallen.Aber man hat den großen Unterschied gesehen: Die Fitness ist ein entscheidender Faktor. Mit der ersten Halbzeit bin ich absolut zufrieden, da haben wir uns gut verkauft", sagte Frankfurts Trainer Jan Mutschler.

Sein Gegenüber Sebastian Abt erklärte: "Man hat gesehen, dass wir vierzehn Tage intensives Training hinter uns haben. Zudem war der Boden tief und die Temperaturen hoch, daher bin ich nicht unzufrieden. Frankfurt hat für ein Freundschaftsspiel eine relativ harte Gangart an den Tag gelegt, das war nicht so schön. Aber natürlich werden die Gegner in der Liga gegen uns auch hart spielen", sagte der Cottbuser Trainer, dessen Team bereits am Mittwoch zum nächsten Vorbereitungsspiel beim Süd-Oberligisten VfB Krieschow antritt. Die Frankfurter empfangen ebenfalls am Mittwoch den Landesligisten Blau-Weiß Briesen zu einem Testspiel.