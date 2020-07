Andrea Linne

Eberswalde (MOZ) Das Wasser im Finowkanal strömt ruhig vorbei. Ab und an rollt ein Radfahrer heran, die Naturliebhaber sind in der Mehrzahl. Doch die Idylle vor dem Keramik­atelier von Andrea Forchner und Stefan Laub trügt.

Schwierige Wochen liegen hinter den Künstlern, die ihr Handwerk von der Pike auf gelernt haben. Gerade ist ihre eigentliche Haupteinnahmezeit. Auf Keramikmärkten zwischen Dresden und Berlin würden sie jetzt ihr Steinzeug, Porzellan und Raku verkaufen, um auch im Winter gut leben zu können.

Doch in diesem Jahr geht das nicht. Wie es weitergeht, ist ungewiss. Der kleine Atelierladen hat stundenweise geöffnet. Wie das eben so zwischen Kinderbetreuung, Essenkochen und Handwerksstube so funktioniert. Zuerst half dem Paar das Corona-Soforthilfeprogramm ein wenig über die Runden. Nun aber fehlen die Einnahmen.

Die gut besetzten Keramikkurse musste Andrea Forchner absagen. "Ich habe meinen Kunden auch das Geld zurückgezahlt, sie brauchen es ja alle", sagt die 42-jährige Mutter zweier Kinder. Sie hofft, dass sie neue Kurse ansetzen kann. Aber beim Arbeiten im Atelier ist nicht so viel Platz, wie nötig wäre.

Ihr Haar trägt die junge Frau zu einem Knoten gesteckt am Hinterkopf. Ab und an streift sie eine Strähne im Gesicht – federleicht und hell. Ende März, Anfang April, so erinnert sich die gebürtige Potsdamerin, habe sie noch nicht gewusst, ob sie so weitermachen möchte. Doch nun versucht das Paar, ihre gemeinsame Liebe zum Töpfern und Kunsthandwerk weiterzuleben.

Der 44-jährige Stefan Laub verdient mit einem Minijob etwas dazu, so kommt die vierköpfige Familie über die Runden. "Zerrissen zwischen Küche, Kind und Werkstatt", so beschreibt Andrea Forchner ihr Dasein seither. Da bleibe wenig Raum für Kreativität und Schaffen.

Dabei sind Sorgen nicht ihr Geschäft. Ihre Hände formen Töpfe, Kannen und Teller für den langfristigen Gebrauch. Mit diesem analogen Handwerk arbeitet das Paar nachhaltig, ist damit also genau richtig in Eberswalde. "Wir wollen vor Ort punkten", stellt die Keramikerin klar. Auch deshalb steht sie seit Jahren auf dem Eberswalder Weihnachtsmarkt und nicht anderswo. Ihr Stand ist beliebt und liefert so manches Geschenk. Ob diese Märkte in diesem Jahr stattfinden, weiß sie noch nicht. Die Ungewissheit bleibt. Vor allem Menschen, die ihren Kopf frei machen müssen für die Arbeit und neue Ideen, kann das sehr belasten.

Das hellbraune Steinzeug, das sich in den Holzregalen aneinander reiht, ist arbeitsintensiv. Es wird im Gasofen gebrannt, der hinter dem Häuschen im Garten steht. Zunehmend greifen sich rote Töne Raum in der Werkstatt. Ob mit oder ohne Glasur, für den Garten und drinnen geeignet, mit individuellen Stempelmustern versehen und dekoriert, passen sie auf jeden Tisch.

Haltbar und nachhaltig

Pflanztöpfe gibt es, auch eine ganze Geschirrserie. Wenn die beiden Keramiker, die sich vor Jahren in der Berufsschule in Naumburg trafen, Zeit haben, dann experimentieren sie. "Das hört nie auf", ist Andrea Forchner überzeugt. Manches färbt sie mit Asche, so erhält der Ton eine besondere Patina. Flachstücke, die bei Steinzeug schwierig herzustellen waren, sind mit rotem Ton kein Problem.

Steht der Aufsteller vor der Tür, hat das Atelier geöffnet. Das Paar bleibt optimistisch, vor allem im Sommer. Da findet sich für jeden etwas, ob auf Bestellung oder in Form eines Gutscheins. Aufgeben wollen die beiden noch lange nicht. Sie leben ihre Profession mit Liebe zum Detail.