Tatjana Littig

Ladeburg (MOZ) Das Tier als Freund und Begleiter – für Krisenzeiten gilt das ganz besonders. So die Erfahrung von Frank Ehlert, dem stellvertretenden Leiter des Tierheims Ladeburg. Und mehr noch: Er hat das Gefühl, dass das Verhältnis von Tier und Halter in der vergangenen Monaten enger geworden ist.

Im ersten Halbjahr 2020 wurden insgesamt 183 Tiere aus der Einrichtung in private Haushalte vermittelt. Ein Jahr zuvor waren es nur 148 Tiere. Gestiegen sei vor allem die Zahl der vermittelten Katzen, informiert Ehlert. Daneben haben aber auch Hunde, Kleintiere wie Kaninchen und Meerschweinchen sowie Vögel in diesem Jahr schon ein liebevolles neues Zuhause gefunden. Kaum ins Gewicht fällt hingegen die Zahl der Tiere, die in diesem Jahr zwischen April und Juni über das Veterinär- oder das Ordnungsamt an das Tierheim übergeben wurden. Das passiert beispielsweise, wenn Hunde ausgesetzt werden oder Katzen aus Gründen des Tierschutzes aus einem Haushalt entnommen werden müssen. Diese rückläufige Entwicklung sei sehr erfreulich, findet der stellvertretende Leiter.

Derzeit leben 16 Hunde, 19 Katzen, zwei Wellensittiche, zwei Kaninchen und über 100 Tauben im Tierheim Ladeburg, das vom Tierschutzverein Niederbarnim betrieben wird. Hinzu kommen drei Rinder, elf Ziegen und elf Schafe auf dem Gnadenhof. Etwa 90 Prozent der Tiere bleiben rund vier Wochen im Tierheim, bevor sie vermittelt werden, schätzt Ehlert.

Besonders beliebt sind Jungtiere, aber auch kleine Hunde. Wer gerade jetzt ein Kätzchen bei sich aufnehmen möchte, hat im Tierheim Ladeburg die Qual der Wahl. Etwa zehn Jungkatzen, ob getigert, schwarz oder schwarz-weiß gescheckt, sind in den vergangenen Tagen und Wochen in das Katzenhaus im Tierheim eingezogen und suchen nun ein neues Zuhause – am besten für immer. Sie in ihrem jetzigen Domizil zu beobachten ist eine Freude: Sie pirschen sich an, jagen Bälle und einander, zwängen sich unter Heizungen hindurch, kuscheln miteinander und dösen auf Kratzbäumen und Fensterbänken.

Nicht jedes Tier lässt sich so einfach vermitteln. Deutlich komplizierter sei die Angelegenheit bei großen Hunden, erzählt Ehlert, erst recht, wenn diese charakterlich schwierig seien.

Gerhard Poßin aus Berlin haben es diese harten Knochen angetan. Seit 1996 geht er regelmäßig mit ihnen Gassi. Die Bewegung, sie tut sowohl den Tieren als auch dem Rentner gut. Am Wochenende feiert Poßin seinen 77. Geburtstag. "Ich mag Tiere", sagt er. Und einige von ihnen, die mag er besonders gern, so wie Hund Bomber, der in der vergangenen Woche im Tierheim plötzlich gestorben ist. "Bomber war ein Schätzchen", so Poßin. Sein Liebling wird aber auf immer Pimo bleiben. "Zehn Jahre hatte ich ihn an der Backe", erzählt der Berliner. Sobald es Interessenten für ihn gab, habe Pimo einen Aufstand gemacht. Am Ende ist Pimo im Tierheim gestorben. Nun heißen die Schützlinge von Poßin Sammy und Sam. Sammy, ein Golden Retriever Mischling, lebt seit April 2019 im Tierheim Ladeburg. Sam, ein Schäferhund Mischling, kam als Fundhund vor acht Jahren. "Wir wünschen uns inständig ein neues und liebevolles Zuhause für Sam, in dem er seine letzten Jahre genießen kann", ist auf der Homepage des Tierheims zu lesen. Doch vermittelt werden selbst schwierige Tiere nicht um jeden Preis. "Das Tierwohl steht bei uns an erster Stelle", betont Ehlert, der den Tierschutzverein Niederbarnim 1991 gegründet hat.

Vormerken: Am 8. August lädt der Tierschutzverein Niederbarnim von 10 bis 16 Uhr zum Tag der offenen Tür mit buntem Programm im Tierheim Ladeburg und auf dem Gnadenhof ein.