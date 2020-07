Andreas Schmaltz

Fürstenwalde (MOZ) Lastenkähne, Bier und Militär spielen für die Entwicklung Fürstenwaldes eine zentrale Rolle. Stadtführer Reinhard Ksink erklärt, wie sie zusammenhängen. Wer an einer der Führungen teilnimmt, erfährt spannende und manchmal auch skurrile Geschichten aus knapp 750 Jahren Fürstenwalde.

Anders als zu erwarten, habe der Name nichts mit dem hohen Adel zu tun, vielmehr sei eine Furt am Wald Namensstifterin gewesen. "Hier konnte man die Spree mithilfe von sieben Brücken über kleine Inseln überqueren", erklärt Ksink. Ab Fürstenwalde sei die Spree mit Lastenkähnen schiffbar gewesen. Das Lagern der Handelswaren hat den Reichtum der Stadt begründet.

Entlang der alten Stadtmauer

Der Rundgang führt entlang der alten Stadtmauer. An der Kreuzung Tuchmacherstraße/Eisenbahnstraße ist die Nord-Süd-Ausrichtung der mittelalterlichen Stadt zu erahnen, die sich zwischen dem Niederlagetor und dem Müncheberger Tor erstreckte. Dort, wo heute eine blühende Insektenweide angelegt ist, stand bis in die 1970er Jahre ein kleines Wohnviertel an der Stadtmauer. Das Hosenbein genannte Viertel sei mit seinen kleinen Häusern etwas Besonderes gewesen. Doch für den Bau der Umgehungsstraße musste es weichen.

Dahinter sind weitere Teile der Mauer zu entdecken, die 2001 saniert wurden. Unweit erhebt sich der einzige Turm der mittelalterlichen Befestigung – der Bullenturm. "Die Stadtmauer war in Brandenburg weit bekannt", sagt Ksink. Sie führte auch dazu, dass der Bischof von Lebus 1373 seinen Sitz nach Fürstenwalde verlegte. Die Bischöfe sorgten dafür, dass die Stadt ihr Wahrzeichen erhielt – den 68 Meter hohen St. Marien-Dom.

Anhand liebevoll mit historischen Motiven gestalten Scheinen des Notgeldes von 1921 geht Ksink durch die Jahrhunderte, berichtetet von Kaisern, plündernden Rittern und ihren Streitereien mit Bischöfen. "1668 war es in Fürstenwalde dann mit der Herrlichkeit vorbei", sagt Ksink. Mit dem Bau des Friedrich-Wilhelm-Kanals konnten Schiffe nun bis nach Frankfurt fahren und der Stadt entgingen wichtige Einnahmen. Doch durch Brauereien und Kachelfabriken sei das aufgefangen worden. "Von 300 Häusern hatten 110 das Braurecht", erklärt er den Wirtschaftsfaktor Bier. Das Brauereimuseum im 1511 errichteten Rathaus zeugt noch heute von der Bedeutung für die Stadt. Ein Taubenhaus, das vor der Kulturfabrik aufgestellt ist, erinnert hingegen an die 16 Kachelfabriken, die es in Fürstenwalde gab.

Militärstandort bis 1994

Die Stadt war über Jahrhunderte hinweg Militärstandort. Lange Zeit lebten sie gemeinsam mit den Bürgern. Bis 1897 für die Ulanen, eine Kavallerieeinheit, eine eigene Kaserne errichtet wurde. "Drei Maurermeister haben sie in nur fünf Jahren gebaut", sagt Ksink. Nach den Ulanen zog die Wehrmacht ein und ab 1945 die Rote Armee. Erst mit deren Abzug 1994 endete die lange Militärgeschichte der Stadt.

Eine bedeutende Wendung erhielt Fürstenwalde als 1842 der Bahnhof errichtet wurde. Er gehört zu den ältesten Deutschlands. Mit dem Bahnanschluss sei Julius Pintsch aus Berlin in die Domstadt gekommen – ein Erfinder, der mit Gasbeleuchtung experimentierte und hier eine Fabrik errichte.

Geschichte habe Reinhard Ksink schon als Kind interessiert, erklärt der 68-jährige Pensionär, der seit einem Jahr Stadtführungen leitet. Im Juli und August finden sie immer freitags ab 9.45 Uhr statt. Startpunkt ist am Büro des Tourismusvereins in der Mühlenstraße.