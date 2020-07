Miriam John

Schwedt (Freie Autorin) Familie Rotkopf hatte Glück: Ihr Treffen kann wie geplant stattfinden. Es gab nur geringe Einschränkungen wegen der Corona-Regeln. Nun genießen die Großeltern aus Passow und Schwedt den Besuch aus Ostfriesland. Bei schönem Wetter, als große Gruppe, macht die Fahrradtour auf dem Schwedter Deich nach Criewen besonders den neun- und fünfjährigen Enkelkindern Zoe und Nike Spaß. Als Belohnung gibt es an der Eisdiele beim Nationalparkzentrum eine erfrischende Abkühlung. Stolz sind die zwei, dass sie mit Mama und Papa auf den Rädern mithalten konnten. Die Heimreise in ein paar Tagen wieder anzutreten, ist dann auch so mit das Einzige, was die Enkelkindern nicht zum Lachen bringt.

Die Corona-Pandemie hat etliche Urlaubspläne, vor allem jene ins Ausland, für Familien, Ehepaare oder Singles oftmals total gesprengt. Wohin denn nun fahren, um auszuspannen und vom Alltag flüchten zu können? Zu Hause zu bleiben und ständig aufgeschobene Projekte endlich anzugehen, wäre auch eine Möglichkeit. Das Wohnzimmer streichen? Den Garten umgestalten? Alte Möbel endlich aussortieren?

Uckermark statt Frankreich

Kann warten. Die beliebteste Variante heißt in diesem Sommer da wohl eher: im eigenen Land Urlaub machen! Vielleicht sich auf die Spuren der Vorfahren zu begeben, neue Städte kennenzulernen oder sich neue Regionen zu erschließen – warum nicht Schwedt und die Uckermark! Der Oder-Neiße-Radweg ist dafür das perfekte Urlaubsvorhaben.

Die Grabrys aus Gotha in Thüringen wären jetzt drei Wochen im Frankreich-Urlaub gewesen. Die dreiköpfige Familie entschied sich dann aber für eine Radtour entlang der östlichen Grenze. Angereist sind sie mit ihrem Wohnmobil, das aber lediglich als Schlafplatz und Schlechtwetter-Alternative dient. Größtenteils möchte die Familie mit ihren Rädern die Strecke bestreiten. Roman Gabrys erzählt, dass er begeistert von Schwedt und dessen Umgebung ist. Der erste Eindruck ist: "Sauber! Und die Schwedter waren auch alle sehr freundlich."

Gode Presmaus aus Dresden ist mit ihrem Mann zum ersten Mal mit dem Rad in der Uckermark unterwegs. Ihre üblichen Urlaubsradtouren führten stets durch Großbritannien. Dieses Jahr wurde das Radeln in Irland nun kurzerhand durch den Oder-­Neiße-Radweg ersetzt. "Unsere Erwartungen wurden nicht enttäuscht, wir genießen die Ruhe der Gegend. Der Halt im Criewener Nationalparkhaus und an der Eisdiele war auch alles andere als eine schlechte Idee." Das Ziel, die Strände der Ostsee, ist noch ein ganzes Stück entfernt. "Wir sind komplett per Rad unterwegs und hoffen, dass die Sonne weiter scheint und kein Regen fällt."

Aus dem Schwedter Wassersportzentrum ist zu vernehmen: Zehn bis 15 Stellplätze wechseln täglich. Es ist ein Kommen und Fahren. Kanu-Touren durch das Odertal werden immer mehr gebucht und in der Touristinformation nachgefragt. Dort kann man bisher noch nicht einschätzen, ob die Touristenströme größer sind als in den anderen Jahren.

Der Schwedter Teil des langen Radweges führt entlang der Uferpromenade – dort tummeln sich auch viele Fahrradfahrer. Teilweise wird kurz an der Bank geparkt, die Sicht auf die andere Seite der alten Oder genossen, viele kaufen sich ein Eis. Somit ist wohl Schwedts Bollwerk ein guter Zwischenstopp auf dem als "Etappe sechs" ausgewiesenen Abschnitt.

Sarah Klein ist mittlerweile auf dem Rückweg. Sie hat schon die vollen Ostseestrände erlebt und macht jetzt eine kleine Pause in Schwedt. "Ich habe mich gegen den gesamten Oder-Neiße-Radweg entschieden, weil ich auch noch in die Schorfheide möchte", sagt sie. Angereist ist sie mit der Bahn aus Berlin. Das Fahrrad, zwei Satteltaschen und ein Zelt – das ist ihr diesjähriges Urlaubsequipment. "Ich wollte einfach mal für ein paar Wochen aus dem Großstadtgetümmel fliehen".

Endlich das Wiedersehen

Bettina Karstens und Familie Rotkopf haben sich vorgenommen, ihre Verwandten und Freunde in der Urlaubszeit zu besuchen. Bettina Karstens sagt. "Ich wollte mit der Bahn anreisen, um Freunde in der Uckermark zu besuchen. Wegen Corona entschied ich mich aber nochmal um und bin mit dem Auto von Aachen bis hierher gefahren." Sie erzählt, dass sie sich sonst immer das Fahrrad von Freunden auslieh und gerne durch in die Polder und über die Deiche bei Schwedt gefahren ist. "Jetzt habe ich mir mein eigenes Rad mitgenommen und fahre auch kleine Teile des Oder-Neiße-Radwegs." Und sie erlebt dabei: Alleine wird sie hier nur ganz selten unterwegs sein.