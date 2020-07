Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) Am Samstag, 8. August, veranstaltet der Bürgerverein Finkenkrug im Garten des Bürgerhauses in der Feuerbachstraße 23 um 17 Uhr und um 20 Uhr jeweils ein Open-Air-Konzert mit der Band Bring that thing.

Das neue Quartett aus Berlin verbindet akustischen Blues, Soul, Country & Folk mit nordafrikanischen Einflüssen. Eigenkompositionen in englischer, arabischer und französischer Sprache sowie Interpretationen aus Rhythm & Blues und nordafrikanischer Songs werden so von Bring that thing zu einem dichten musikalischem Strauß gebunden.

Der Eintritt kostet 20 Euro.Aufgrund des weiterhin geltenden Abstandsgebots ist die Teilnehmerzahl auf 40 Personen pro Konzert beschränkt. Anmeldung unter Angabe des präferierten Konzerts und der Kontaktdaten (Name, Vorname, E-Mail-Adresse und Telefonnummer) per E-Mail an info@buergerverein-finkenkrug.de. Die Anmeldungen werden nach Eingangsdatum berücksichtigt. Auf der Homepage des Bürgervereins ist ein überarbeitetes Hygienekonzept einzusehen, dem weitere Einzelheiten entnommen werden können.