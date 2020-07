BRAWO

Brück Die Kinder- und Jugendwoche mit dem "Team Brück" und Jan Schneider vom CVJM findet in der letzten Ferienwoche von Montag, 3. August, bis Freitag, 7. August, in Brück, Straße des Friedens 35 (Pfarrhaus und Kirche) für die Jugend und in der Straße der Einheit 33 (Pfarrhaus Rottstock) für die Kinder statt, dadurch ist es möglich den Coronaregeln besser zu entsprechen. Für die Jugendlichen ab zwölf Jahre gibt es von 9.00 bis 22.00 Uhr Programm - von Andacht, der Mitarbeit im Kinderprogramm und Action bis hin zum Jugendabend. Für die Kinder gibt es jeden Tag Geschichten und coole Erlebnisse zum Thema: "David – Echt Heldenhaft"! Natürlich kommen an diesen Vormittagen neben der Geschichte auch das gemeinsame Singen, Spielen und Basteln nicht zu kurz. Eingeladen sind alle Kinder zwischen 1 und 12 Jahren. Los geht es um 8.00 Uhr mit der Betreuung der Kinder. Das Programm fängt um 9.00 Uhr an und endet 16.00 Uhr. Die Teilnahme kostet nichts. Eingeladen sind alle Kinder unabhängig von ihrer Nationalität, Religion oder ihrem Geschlecht. Mitzubringen ist ein Beitrag zur Verpflegung, zum Beispiel Obst, Gemüse, Fladenbrot, Salzstangen, Kekse oder Kuchen. Anmeldungen zur Kinder- und Jugendwoche werden unter 015756371457 oder Pfarramt.brueck@ekmb.de entgegengenommen. Am Sonntag, 9. August, um 13.00 Uhr gibt es zum Abschluss einen Familiengottesdienst der gleichzeitig Schulanfangsgottesdienst ist. Dazu sind alle herzlich eingeladen besonders aber die Erstklässler sollen eine besonderen Segen bekommen. Dieser Gottesdienst ist gleichzeitig die Verabschiedung von Familie Kautz aus Brück