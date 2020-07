Volkmar Ernst

Liebenberg (MOZ) Der Weihnachtsmarkt auf Schloss Liebenberg zieht alljährlich tausende Besucher an. Doch dieses Jahr könnte das gesellige und bunte Treiben ein Opfer des Coronavirus werden. Das bestätigte auf Nachfrage Sonja Erb, die für die Öffentlichkeitsarbeit der DKB-Stiftung verantwortlich ist.

Entschieden sei noch nichts. "Aber wir müssen abwarten, welche Vorgaben die Politik Ende August für Großveranstaltungen festlegt. Erst anhand dieser kann dann entschieden werden, ob und wie der Markt stattfindet", so die Sprecherin.

Die Veranstaltung abzusagen, würde sowohl für die Stiftung als auch für die Region und nicht zuletzt für die Händler und die Besucher ein herber Schlag sein. Dass die Händler bereitstehen und gern kommen würden, bestätigt sie gern. "Wir haben Nachfragen, vor allem von all jenen, die bereits seit Jahren kommen, um hier ihre Waren anzubieten." Doch seien gerade für einen Weihnachtsmarkt dieser Größe das Ambiente und die Atmosphäre wichtig. "Wenn die Hygienevorschriften so ausfallen, dass sich eine weihnachtliche Stimmung nicht einstellen kann, dann bringt das nichts, weder uns noch den Besuchern", so Erb. Schließlich lebe das bunte Markttreiben von den vielen kleinen Ständen, an denen die Gäste nach Geschenken suchen können oder an denen sie sich treffen, um Glühwein zu trinken oder sich zu stärken. Da sei es problematisch, Abstandsregelungen vorzugeben und noch schwieriger, diese durchzusetzen.

Dass sowohl die Einwohner von Liebenberg als auch des Löwenberger Landes ungern auf ihren Weihnachtsmarkt verzichten, ist nachzuvollziehen, ebenso die Spekulationen, die derzeit dazu grassieren. Immerhin hatten vor einigen Wochen coronabedingt die Organisatoren des Pferdemarktes in Gutengermendorf die Veranstaltung abgesagt. Denn bei einer zu erwartenden Anzahl von mehreren tausend Besuchern sei es kaum möglich, ein Hygienekonzept zu erstellen, noch dieses dann durchzusetzen.